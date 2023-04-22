Кто в Украине получает самые высокие зарплаты: топ профессий

Так, если в прошлом году средняя заработная плата по Украине составляла 15 тысяч грн, то в марте 2023 года это уже 16 тысяч грн.

При этом повышение уровня оплаты наблюдалось в Одесской области - до 15 500 грн (+500 грн до февраля 2023 г.) и Львовской области - до 16 000 грн (+500 грн).

Согласно исследованию Work.ua, самые большие зарплаты (за исключением руководящих должностей и сферы IT) предлагают:

медиабайеру - 52 500 грн;

водителю-международнику - 40 000 грн;

бизнес-аналитику - 32 500 грн;

арматурщику, рихтовщику, риелтору - 30 000 грн.

Самые низкие зарплаты остаются у уборщиков (8000 грн), посудомоек (9000 грн) и санитаров (9000 грн).

Как сообщалось, руководители украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев ожидают сокращения численности работников. Однако будут вынуждены поднять зарплаты.

Ранее мы писали, что уровень официальной безработицы в Украине за последний год упал более чем вдвое.

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