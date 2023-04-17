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Звільнення працівників та підвищення зарплат: які плани бізнесу на найближчий рік

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Україна, Понеділок 17 квітня 2023 14:08
Звільнення працівників та підвищення зарплат: які плани бізнесу на найближчий рік Фото: зарплати зростатимуть повільно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців очікують на скорочення чисельності працівників. Однак будуть змушені підняти зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за I квартал 2023 року.

Респонденти підприємств усіх видів діяльності все ще очікують на зменшення кількості працівників, у той же час третій квартал поспіль прогнозують нижчі темпи скорочення персоналу: баланс відповідей - "мінус" 16,4% (у IV кварталі 2022 року - "мінус" 20,1% ).

Звільнення працівників та підвищення зарплат: які плани бізнесу на найближчий рік

Підприємства добувної промисловості та сільського господарства найсильніше пом'якшили свої оцінки, найпесимістичніші очікування у підприємств будівництва.

Учасники опитування очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника дещо нижчими темпами: баланс відповідей - 35,3% порівняно з 39,0 у IV кварталі.

Звільнення працівників та підвищення зарплат: які плани бізнесу на найближчий рік

Чергове опитування НБУ було проведено з 30 січня - 28 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 644 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 20,7%. Інфляційні настрої бізнесу покращилися.

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,18 грн/долар.

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