Офіційне безробіття впало до історичного мінімуму: скільки українців отримують допомогу

Рівень офіційного безробіття в Україні за останній рік упав більш ніж удвічі. Лише 56,1 тисячі громадян отримують допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ .

Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становить 33,5 тисяч. Навантаження одне вільне становить 4,0.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 250,5 до 56,1 тисячі осіб.

За даними статистики, у березні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 137,3 тисячі, серед яких 98,5 тисячі - жінки. Рік тому було 286,9 тисячі безробітних.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні сплачували 150% мінімалки.

Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.

НБУ оцінює кількість безробітних за методологією Міжнародної організації праці у IV кварталі 2022 року у 2,9 млн осіб.

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