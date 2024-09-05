Хто такий Сибіга, який очолить МЗС замість Кулеби

Сибіга Андрій Іванович народився 1 січня 1975 року у місті Зборів Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальностями "правознавство" та "міжнародні відносини". Одружений, виховує трьох дітей. На дипломатичних посадах Сибіга почав працювати у 1997 році.

Так, з 1998 по 2002 рік він обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі. У 1997-1998 роках - аташе, третій, згодом другий секретар Міністерства закордонних справ України. Пізніше працював вже першим секретарем МЗС.

Протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (згодом - департаменті) M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту.

Працював радником-посланником посольства України у Польщі. Був директором Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

З 2016 по 2021 рік працював надзвичайним і повноважним послом України у Туреччині. Має відповідний дипломатичний ранг з 2017 року.

В травні 2021-го Сибігу призначили заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. В ОП він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Вже згодом у квітні 2024 року став першим заступником міністра закордонних справ України за рішенням уряду.

Сибіга має орден "За заслуги" II ступеня (22 грудня 2021) та III ступеня (2020 рік).

Зауважимо, що згідно з процедурою, подання на призначення нового міністра закордонних справ має вносити в Раду президент Володимир Зеленський. Наразі вже відомо, що Дмитро Кулеба написав заяву про звільнення, тепер його відставку мають підтримати народні обранці, чого вони поки не зробили. З огляду на ситуацію, вчора його відставку вирішили на голосування взагалі не виносити, адже голосів не вистачило б.

Кадрові зміни в уряді

Нагадаємо, що цього тижня відбуваються великі кадрові зміни в уряді. Як заявив напередодні голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін.

Так, вже вчора, 4 вересня під час пленарного засідання Верховна Рада підтримала звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця і глави Мін'юсту Дениса Малюськи.

Однак нардепи провалили голосування за відставку голови Фонду держмайна Віталія Коваля та глави Мінреінтеграції Ірини Верещук. Після чого відбулося засідання фракції "Слуга народу", куди прийшов президент Володимир Зеленський. За підсумками зустрічі стала відома загальна картина кадрових ротацій для посилення держави.

Пізніше представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що до парламенту надійшли подання на призначення нових міністрів.