До Ради надійшли подання на призначення нових міністрів

До Верховної Ради надійшли подання премʼєр-міністра про призначення низки міністрів. Подання надійшли за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійногоа представник Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука .

Вчора, 4 вересня, народні депутати звільнили Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей, Дениса Малюську з посади очільника Мін'юсту, Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єра з євроінтеграції та Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Відставку Ірини Верещук з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Віталія Коваля з Фонду держмайна депутати не підтримали. Пізніше РБК-Україна дізналося, чому Рада провалила звільнення Верещук та Коваля.

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