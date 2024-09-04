ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зміни в Кабміні. Сьогодні Рада має звільнити низку міністрів

Середа 04 вересня 2024 09:35
UA EN RU
Зміни в Кабміні. Сьогодні Рада має звільнити низку міністрів Фото: сьогодні будуть звільнені низка міністрів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна Рада незабаром розпочне серйозні кадрові ротації, які торкнуться половини урядового штату. Сьогодні очікується день звільнень, а завтра - призначень.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, хто з міністрів йде у відставку та кого планують призначити.

Наразі у відставку вже подали:

  • глава Мінстратегпрому Олександр Камишін
  • глава Мін'юсту Денис Малюська
  • глава Міндовкілля Руслан Стрілець
  • віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина
  • віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук
  • очільник МЗС Дмитро Кулеба

За даними джерел РБК-Україна, плануються такі призначення:

  • у Мінстратегпром - Сергій Боєв або Герман Сметанін
  • у МЗС - Андрій Сибіга
  • у Мін'юст - Ольга Стефанішина
  • у Міндовкілля - Світлана Гринчук
  • у Мінагро - Віталій Коваль
  • у Мінспорту - Матвій Бідний (зараз він в.о.)
  • у Мінкульт - Микола Точицький
  • Мінрегіон може очолити Олексій Кулеба

Так, сьогодні розглядатимуть звільнення в профільних Комітетах, а після цього винесуть на розгляд в залу Ради. Після чого, як розповіли РБК-Україна співрозмовники в "Слузі народу", збереться фракція СН для формального винесення кандидатури, плюс до цього президент Володимир Зеленський внесе подання до парламенту щодо призначення міністра закордонних справ.

Кадрові зміни в Кабміні та ОП

Нагадаємо, що історія з перезавантаженням уряду тягнеться ще від весни цього року. Але лише зараз вона набуває реальних масштабів. Як вчора анонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін.

Як пояснив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення, кадрові рішення в уряді необхідні для посилення деяких напрямів.

Додамо, що окрім уряду, ротації трохи торкнулися й Офісу президента. Так, вчора Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника ОП.

За даними джерел РБК-Україна, найбільш імовірним кандидатом на заміну Шурми в ОП розглядають Олександра Камишіна.

Детально про кадрові ротації - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Рокіровки в Кабміні: як зміниться склад міністрів вже цього тижня. Список прізвищ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Ірина Верещук Верховна рада Ольга Стефанішина
NEWS
Пошкоджені будинки та жертви: перші подробиці про наслідки атаки РФ на Львів
Пошкоджені будинки та жертви: перші подробиці про наслідки атаки РФ на Львів
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ