Кто такой Сибига, который возглавит МИД вместо Кулебы

Сибига Андрей Иванович родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. И. Франко по специальностям "правоведение" и "международные отношения". Женат, воспитывает троих детей. На дипломатических должностях Сибига начал работать в 1997 году.

Так, с 1998 по 2002 год занимал должности второго и первого секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше. В 1997-1998 годах -- атташе, третий, впоследствии второй секретарь Министерства иностранных дел Украины. Позже работал уже первым секретарем МИД.

В течение 2003-2008 годов занимал руководящие должности в Договорно-правовом управлении (впоследствии - департаменте) M3C Украины. В частности, был начальником отдела и заместителем директора департамента.

Работал советником-посланником посольства Украины в Польше. Являлся директором Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

С 2016 по 2021 год работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции. Имеет соответствующий дипломатический ранг с 2017 года.

В мае 2021 года Сибига назначили заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. В ОП он занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.

Уже в апреле 2024 года стал первым заместителем министра иностранных дел Украины по решению правительства.

Сибига имеет орден "За заслуги" II степени (22 декабря 2021 года) и III степени (2020 год).

Заметим, что согласно процедуре, представление о назначении нового министра иностранных дел должен внести в Раду президент Владимир Зеленский. Уже известно, что Дмитрий Кулеба написал заявление об увольнении, теперь его отставку должны поддержать народные избранники, чего они пока не сделали. Учитывая ситуацию, вчера его отставку решили на голосование вообще не выносить, ведь голосов не хватило бы.

Кадровые изменения в правительстве

Напомним, что на этой неделе происходят большие кадровые изменения в правительстве. Как заявил накануне глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, более 50% штатной численности Кабмина претерпевают изменения.

Так, уже вчера, 4 сентября во время пленарного заседания Верховная Рада поддержала увольнение министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и главы Минюста Дениса Малюськи.

Однако нардепы провалили голосование за отставку главы Фонда госимущества Виталия Коваля и главы Минреинтеграции Ирины Верещук. После чего состоялось заседание фракции "Слуга народа", куда пришел президент Владимир Зеленский. По итогам встречи стала известна всеобщая картина кадровых ротаций для усиления государства.

Позже представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в парламент поступили представления о назначении новых министров.