Хто такий Ніколас Мадуро: як водій автобуса став президентом Венесуели

Сполучені Штати Америки повідомили, що в ході масштабної операції у Венесуелі затримали президента Ніколаса Мадуро, який на цій посаді з 2013 року.

Сьогодні в ході американської спецоперації був затриманий Ніколас Мадуро, про це повідомив лідер США Дональд Трамп. За його словами, Мадуро разом зі своєю дружиною були вивезені з країни.

Про венесуельського президента відомо, що він обіймає цю посаду вже 13 років після смерті Уго Чавеса, популістського лівого президента та наставника Мадуро.

Після смерті Чавеса Мадуро виграв президентські вибори, однак його легітимність неодноразово ставилася під сумнів як венесуельською опозицією, так і міжнародною спільнотою.

Мадуро почав своє робоче життя водієм автобуса, потім став профспілковим лідером, а пізніше обіймав посаду міністра закордонних справ і віце-президента Чавеса.

Раніше США, ЄС і низка інших держав вводили персональні та секторальні санкції проти Мадуро і його оточення, звинувачуючи його в порушеннях прав людини, фальсифікації виборів і авторитарному управлінні. Водночас режим Мадуро зберігається завдяки контролю над силовими структурами та підтримці з боку Росії, Китаю й Ірану.

Коротко, хто такий Мадуро:

З 9 серпня 2006 року - до 2013 року був міністром закордонних справ Венесуели.

у жовтні 2012 року став віце-президентом, зберігши посаду міністра закордонних справ.

президент Венесуели з 5 березня 2013 року .

. у січні 2019 року парламент Венесуели відсторонив Мадуро від посади, призначивши в.о. президента Хуана Ґуайдо.

з 11 січня 2019 року визнаний Національною асамблеєю Венесуели та більшістю держав нелегітимним.

7 грудня 2023 року Ніколас Мадуро заявив про приєднання до Венесуели регіону Гаяна-Ессекібо, що становить майже 60 % території сусідньої Гаяни.

з січня 2026 року ЗС США та елітні підрозділи "Дельта" захопили Ніколаса Мадуро разом зі своєю дружиною, внаслідок військової операції США.

Заяви Трампа щодо Мадуро

До операції у Венесуелі Трамп заявляв про "можливість застосування сили" у телефонній розмові з самим Мадуро. Президенти обговорювали вимоги про амністію для Ніколаса Мадуро, його помічників та членів їхніх сімей.

Бесіда пройшла за кілька днів до того, як Держдеп визнав "картель Сонця" терористичною організацією. Влада Сполучених Штатів вважає, що картель очолює Ніколас Мадуро.

Також Трамп раніше заявляв, що Венесуела надсилає до США наркотики і відправляє людей, "яких не повинна відправляти".

"Вони прислали нам... вони спустошили свої в'язниці, відправивши людей у нашу країну", - говорив глава Білого дому.

Тоді він говорив, що його звернення не можна вважати "звичайною кампанією тиску", а радше "більш серйозним заходом". У зв'язку з цим, адміністрація США активізувала свою військову присутність у регіоні, із заверненням про можливість вжиття додаткових заходів, якщо Мадуро не піде у відставку.

Операція США у Венесуелі

Сьогодні вранці Сполучені Штати розпочали масштабну операцію проти Венесуели, зокрема авіаудари по Каракасу та інших регіонах країни. Над столицею пролунали вибухи, було чути низьколітні літаки, місцеві повідомляли про дим і перебої з електропостачанням.

Через декілька годин президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі, що операція пройшла успішно, а венесуельського президента Ніколаса Мадуро разом із його дружиною було захоплено і вивезено з країни. Він додав, що операція проводилася спільно із правоохоронними органами США, а подробиці мають бути оголошені на пресконференції.

У відповідь уряд Венесуели назвав ці дії "військовою агресією", запровадив національний надзвичайний стан і закликав громадян до мобілізації проти, як вони вважають, "імперіалістичного нападу" США.