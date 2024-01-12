Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі

Хто такі хусити?

Хусити - це воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену та виникло в 1990-х роках проти релігійного впливу Саудівської Аравії. Угрупування назване за її засновником і колишнім керівником Хусейном аль-Хусі, який був убитий єменською армією у вересні 2004 року. Зокрема, того року самопроголошений імам Хусейн аль-Хуси підняв антиурядовий заколот, звинувативши владу Ємену в так званій "дискримінації зейдитського населення". Тож після його смерті керівництво угрупованням перейшло до його брата Абдель-Маліку аль-Хуси.

У 2009 році за підтримки Саудівської Аравії урядові війська змогли придушити заколот. У лютому 2010 року між хуситами й владою Ємену було підписано угоду про припинення вогню.

Відомо, що хусити сповідують зейдитський мазхаб - своєрідний напрямок у шиїтській гілці ісламу. Вони заявляють, що "захищають шиїзм від впливу сунізму", який сповідує більшість населення країни. Зейдити проживають переважно на півночі Ємену, становлячи близько третини населення країни. Уряд Ємену звинувачує хуситів у тому, що вони користуються підтримкою Ірану.

Бойовим крилом руху вважають угруповання "Ансар Аллах". У листопаді 2014 року Рада Безпеки ООН наклала санкції на військових лідерів угруповання Абдель-Халіда аль-Хуси і Абдаллаха Яхью аль-Хакіма за "загрозу миру, стабільності країни, і перешкоду політичному процесу".

Група також брала участь у єменській революції 2011 року, здобувши додаткові території. З того часу вона розширила зону свого впливу і зараз контролює більшу частину західного узбережжя Ємену аж до Баб-ель-Мандебської протоки - 16-мильної ділянки води, яка позначає вхід у Червоне море.

Фото: хусити контролюють більшу частину Ємену (ACAPS Analysis Hub)

У січні 2021 року Сполучені Штати Америки визнали хуситів терористичною організацією, що викликало побоювання щодо нестачі гуманітарної допомоги в Ємені, але ця позиція була змінена через місяць після того, як Джо Байден став президентом США.

Що відбувається в Червоному морі й чому хусити атакують там кораблі?

Червоне море є одним із найбільш щільних судноплавних каналів у світі, розташованим на південь від Суецького каналу, найважливішого водного шляху, що з’єднує Європу з Азією та Східною Африкою. Ємен же розташований уздовж південно-східного узбережжя моря, де воно впадає в Аденську затоку.

Після початку збройного конфлікту між Ізраїлем та палестинськими бойовиками на чолі з ХАМАСом, що спалахнув 7 жовтня 2023 року, хусити націлилися на судноплавні шляхи Червоного моря. Таким чином вони демонструють свою підтримку палестинському угрупованню ХАМАС. Напади на кораблі змусили найбільші судноплавні компанії світу уникати цього району.

Загострилася ситуація в акваторії 19 листопада, коли в Червоному морі повстанці-хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader (британське судно, що експлуатується японською компанією) із 25 членами екіпажу на борту, серед міжнародного екіпажу були й українці.

Угрупування заявило, що націлиться на всі кораблі, що належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями чи несуть ізраїльський прапор. Втім, в ізраїльській армії заявили, що корабель йшов від Туреччини до Індії, на його борту були цивільні громадяни різних країн, але не Ізраїлю. Саме захоплення судна в ЦАХАЛі назвали "серйозним інцидентом із глобальними наслідками".

Далі послідували численні напади хуситів на судна, здебільшого безрезультатні, але багато судноплавних компаній все ж вирішили обходити маршрут, що значно збільшило час і вартість рейсів.

Зокрема, за останні тижні торгові судна з різних держав потрапляли під обстріли хуситів з території Ємену. Крім того, атаки ракетами і безпілотниками були спрямовані і на військові кораблі різних країн, що вже патрулюють регіон. Зокрема, були намагання обстріляли кораблі США. Також відомо про випадки зі збиття безпілотників кораблями Британії та Франції.

Як відреагували США та союзники

Сполучені Штати 18 грудня оголосили про початок операції "Вартовий процвітання" (англ. Operation Prosperity Guardian) у відповідь на атаки хуситів - для спільного розв’язання проблем безпеки в південній частині Червоного моря та Аденській затоці. Операція об’єднала переважно союзників по НАТО та ряд інших країн.

Зокрема до міжнародної місії, крім США, долучилися: Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.

Спочатку послідували попередження хуситам, але ті знехтували ними і не припинили атакувати кораблі в Червоному морі. Тож цього тижня напруга загострилася після того, як британський військовий корабель під час спільного патрулювання з кораблем США збив сім безпілотників, запущених хуситами для відбиття найбільшої атаки безпілотників і ракет.

За підрахунками США, це був 26-й напад хуситів на комерційне судно з 19 листопада, коли терористи захопили судно Galaxy Leader.

США та Велика Британія завдали ударів по хуситах або як урвався терпець

Схоже, що терпець США і Великої Британії серйозно урвався і цієї ночі вони завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені. Ці удари стали відповіддю на атаки терористів по судноплавних шляхах у Червоному морі.

Голова ВПС Центрального командування США Алекс Грінкевич заявив, що військові завдали ударів по 60 цілям у 16 локаціях у Ємені. Для цього було використано понад 100 різних боєприпасів (високоточних бомб та крилатих ракет повітряного та морського базування).

За інформацією CNN, США використовували бомбардувальники та крилаті ракети "Томагавк". Reuters пише, що удари завдавалися з винищувачів, кораблів та підводних човнів.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що мета ударів США в Ємені - наземна інфраструктура для запуску безпілотників та ракет. Цікаво, що він керував операцією безпосередньо з лікарні, де проходить лікування через захворювання на рак простати. Детальніше про це РБК-Україна писало раніше.

Із заявою вийшов і президент США Джо Байден.

"Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включаючи перше в історії застосування протикорабельних балістичних ракет", - сказав американський лідер.

Також про удари по хуситах проінформував і прем'єр Великобританії Ріші Сунак.

"Британські ВПС завдали точкових ударів по військових об'єктах, які використовуються хуситами в Ємені", - заявив Сунак та закликав хуситів припинити атаки на судна в Червоному морі та вжити заходів щодо деескалації.

У свою чергу країни коаліції, створеної для захисту судноплавства у Червоному морі від єменських хуситів, виступили зі спільною заявою. У заяві США та Британії, а також Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії та Південної Кореї йдеться, що "удар по військових об'єктах хуситів був завданий відповідно до невід'ємного права держав на індивідуальну та колективну самооборону".

Лідер хуситів Абдул-Малік аль-Хуті вже також виступив із "реакцією". Він попередив про так звану "велику" відповідь, якщо США та "їх союзники продовжать військові атаки". Не обійшлося й без участі терористичної Росії, яка скликала сьогодні засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Ємені.

Які економічні наслідки матиме криза Червоному морі?

Зростає занепокоєння щодо глобальних економічних наслідків перебоїв у судноплавстві через життєво важливе Червоне море, оскільки обрання інших, довших альтернативних маршрутів суден збільшує затрати на торгівлю та спричиняє зростання інфляції.

Це пояснюється тим, що близько 12% загального світового судноплавства проходить через Суецький канал, який з'єднує Середземне й Червоне моря та дозволяє сполучення між Європою й Азією максимально коротким шляхом.

В основному кораблі перевозять нафту та скраплений природний газ із Перської затоки, а також споживчі товари та електроприлади з Китаю, Тайваню та Бангладеш.

Маршрут також є ключовим для ланцюгів постачання продуктів харчування та напоїв: чай і кава транспортуються зі Східної Африки, вино з Австралії та Нової Зеландії, заморожене м’ясо з Таїланду та рис з Камбоджі.

Генеральний директор Інституту експорту та міжнародної торгівлі Марко Форгіоне повідомив Sky News у грудні, що ціни на нафту вже почали зростати.

Він попередив, що затримка кораблів у невідповідному місці та спричинення заторів у портах призвело до зростання цін - тим часом дефіцит товарів буде відчуватися в січні, лютому та, можливо, і далі.

"На жаль, існує значний ризик зростання інфляції та зростання витрат для споживачів, при цьому ситуація загострюється та погіршується", - сказав він.

Варто зауважити, що ціни на нафту підскочили після авіаударів США та Британії по терористах в Ємені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.