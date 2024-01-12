Нафта підскочила після авіаударів США та Британії по терористами в Ємені

Нафта підскочила після того, як США та їхні союзники завдали авіаудари по терористах-хуситах у Ємені. Удари послідували за нападами на кораблі в Червоному морі, які поставили під загрозу потоки палива та товарів через життєво важливий водний шлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2% до 79 доларів за барель, нафта WTI подорожчала на 2,2% до 73,5 доларів. Золото трохи подорожчало 0,2% до 2034 доларів за унцію, оскільки авіаудари збільшили попит на безпечні активи.

Президент США Джо Байден заявив, що ударів було завдано по низці цілей угруповання, яке підтримується Іраном. При цьому офіційні особи США заявили, що були вражені радари та ракетні пускові установки.

Премія за ризик

Удари під керівництвом США знаменують ескалацію напруженості на Близькому Сході, яка посилилася після нападу ХАМАС на Ізраїль на початку жовтня. Хусити майже щодня обстрілювали ракетами кораблі протягом останніх двох місяців і поклялися не припиняти, доки Ізраїль не припинить наступ на Сектор Газа.

Інвестори поки що оцінюють ймовірність того, чи можуть удари спровокувати ширший конфлікт на Близькому Сході. Основна небезпека цін полягає в тому, що Іран буде безпосередньо втягнутий у конфлікт, що може поставити під загрозу видобуток і потоки нафти в регіоні, що виробляє третину світової нафти. Це знову вводить ринку премію за військовий ризик.

"Посилення конфлікту передбачає велику ймовірність збоїв і необхідність зміни спрямування суден, - сказав Уоррен Паттерсон, керівник відділу стратегії сировинних товарів в ING Groep NV. . Хоча ми вважаємо, що ризик цього невеликий, наслідки будуть значними".

Президент Байден залишив відкритою можливість додаткових дій проти хуситів. "Я без вагань вживу подальших заходів для захисту нашого народу та вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно", - сказав він.

Прогноз щодо цін на нафту

Напередодні ударів Citigroup підрахувала, що геополітичні ризики на Близькому Сході збільшили вартість Brent на 2-3 долари за барель, і заявила, що премія може суттєво зрости, якщо перебої з постачанням посиляться.

Зростання нафти було викликане сприйняттям ринку, що це ескалація конфлікту, сказав Джованні Стауново, стратег із сировинних товарів у UBS Group AG. Однак "будь-яка премія за ризик збережеться лише у разі перебоїв з постачанням нафти", - сказав він.

"Ми очікуємо на більш високі ціни в найближчі місяці, очікуючи, що Brent підніметься вище 80 доларів за барель, оскільки скорочення видобутку ОПЕК+ призводить до невеликого дефіциту пропозиції на ринку нафти, - сказав Стауново.

На думку Уоррена Паттерсона, керівника відділу сировинної стратегії ING Group, авіаудари США та Великобританії не стали несподіванкою, але з огляду на загрозу, з якою стикаються судна, та порушення торгових потоків через атаки хуситів, це явно загострює конфлікт.

Це передбачає "більший потенціал збоїв та необхідність відволікання суден", що забезпечить потенціал зростання цін на нафту, сказав він, додавши, що більший ризик полягає в тому, що конфлікт пошириться і ринок почне бачити загрози потокам нафти, що виходять із Перської затоки. "Хоча ми вважаємо, що ризик цього невеликий, наслідки будуть значними", - сказав він.