Єменські хусити показали відео захоплення судна у Червоному морі, на борту якого є українці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Як заявив речник підтримуваних Іраном хуситів Ях'я Сареа, їх ціллю будуть усі судна, які мають хоча б якесь відношення до Ізраїлю.

У понеділок, 20 листопада хусити опублікували відео захоплення судна Galaxy Leader. На ньому видно, як на судно сідає гелікоптер з озброєними бойовиками.

"Сцени якісної військової операції єменських військово-морських сил на ізраїльському кораблі, контроль над ним і доставлення до єменського узбережжя 19 листопада 2023 р. н.е.", - сказано у підписі до відео.

مشاهد للعملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية والسيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني - 19-11-2023م pic.twitter.com/xukot1li7g — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 20, 2023

Захоплення судна Galaxy Leader

У неділю, 19 листопада, єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем у Червоному морі. Судно йшло під прапором Багамських островів.

На борту судна перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін і Мексики, але ізраїльтян на судні не було.

Реакція МЗС України

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у своєму Facebook, наразі причетним українським посольствам доручено з'ясувати достовірність перебування українців на захопленому судні.

"МЗС України вже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника задля з‘ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі", - написав він.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАСа атакували Ізраїль, вбивали та викрадали мирних людей та військових. У відповідь Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" проти терористів.

27 жовтня ЦАХАЛ розпочав наступ на Сектор Газа. Стало відомо, що ХАМАС втратив контроль над територією. Бойовики біжать на південь.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ не планує утримувати військових у Секторі Газа після закінчення війни.

Крім цього, ЦАХАЛ виявив тунель бойовиків ХАМАС у найбільшій лікарні Сектору Газа Аль-Шифе. Також ЦАХАЛ вдарив по підземних об'єктах ХАМАС. У них переховувалися старші командири бойовиків.

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