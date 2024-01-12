Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море

Кто такие хуситы?

Хуситы - это военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена и возникшая в 1990-х годах против религиозного влияния Саудовской Аравии. Группировка названа по имени ее основателя и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, убитого йеменской армией в сентябре 2004 года. В частности, в том году самопровозглашенный имам Хусейн аль-Хуси поднял антиправительственный мятеж, обвинив власть Йемена в так называемой "дискриминации зейдитского населения". После его смерти руководство группировкой перешло к его брату Абдель-Малику аль-Хуси.

В 2009 году при поддержке Саудовской Аравии правительственные войска смогли подавить мятеж. В феврале 2010 года между хуситами и властями Йемена было подписано соглашение о прекращении огня.

Известно, что хуситы исповедуют зейдитский мазхаб - своеобразное направление шиитской ветви ислама. Они заявляют, что "защищают шиизм от влияния суннизма", исповедуемого большинством населения страны. Зейдиты проживают преимущественно на севере Йемена, составляя около трети населения страны. Правительство Йемена обвиняет хуситов в том, что они пользуются поддержкой Ирана.

Боевым крылом движения считают группировку "Ансар Аллах". В ноябре 2014 года Совет Безопасности ООН наложил санкции на военных лидеров группировки Абдель-Халида аль-Хуси и Абдаллаха Яхью аль-Хакима за "угрозу миру, стабильности страны и препятствие политическому процессу".

Группа также участвовала в йеменской революции 2011 года, получив дополнительные территории. С того времени она расширила зону своего влияния и сейчас контролирует большую часть западного побережья Йемена вплоть до Баб-эль-Мандебского пролива - 16-мильного участка воды, обозначающего вход в Красное море.

Фото: хуситы контролируют большую часть Йемена (ACAPS Analysis Hub)

В январе 2021 года Соединенные Штаты Америки признали хуситов террористической организацией, что вызвало опасения относительно нехватки гуманитарной помощи в Йемене, но эта позиция была изменена через месяц после того, как Джо Байден стал президентом США.

Что происходит в Красном море и почему хуситы атакуют там корабли?

Красное море - один из самых плотных судоходных каналов в мире, расположенное к югу от Суэцкого канала, важнейшего водного пути, соединяющего Европу с Азией и Восточной Африкой. Йемен же расположен вдоль юго-восточного побережья моря, где оно впадает в Аденский залив.

После начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинскими боевиками во главе с ХАМАСом, вспыхнувшим 7 октября 2023 года, хуситы нацелились на судоходные пути Красного морю. Таким образом они демонстрируют свою поддержку палестинской группировке ХАМАС. Нападения на корабли заставили крупнейшие судоходные компании мира избегать этого района.

Обострилась ситуация в акватории 19 ноября, когда в Красном море повстанцы-хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader (британское судно, эксплуатируемое японской компанией) с 25 членами экипажа на борту, среди международного экипажа были и украинцы.

Группировка заявила, что нацелится на все принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями корабли или несут израильский флаг. Впрочем, в израильской армии заявили, что корабль уходил от Турции в Индию, на его борту находились гражданские граждане разных стран, но не Израиля. Именно захват судна в ЦАХАЛе назвали "серьезным инцидентом с глобальными последствиями".

Далее последовали многочисленные нападения хуситов на судна, в большинстве своем безрезультатные, но многие судоходные компании все же решили обходить маршрут, что значительно увеличило время и стоимость рейсов.

В частности, за последние недели торговые суда из разных государств попадали под обстрелы хуситов с территории Йемена. Кроме того, атаки ракетами и беспилотниками были направлены и на военные корабли разных стран, уже патрулирующих регион. В частности, были попытки обстрелять корабли США. Также известно о случаях сбития беспилотников кораблями Британии и Франции.

Как отреагировали США и союзники

Соединенные Штаты 18 декабря объявили о начале операции "Страж процветания" (англ. Operation Prosperity Guardian) в ответ на атаки хуситов - для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденском заливе. Операция объединила преимущественно союзников по НАТО и ряд других стран.

В частности, к международной миссии, кроме США, присоединились: Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

Сначала последовали предупреждения хуситам, но те пренебрегли ими и не прекратили атаковать корабли в Красном море. На этой неделе напряжение обострилось после того, как британский военный корабль во время совместного патрулирования с кораблем США сбил семь беспилотников, запущенных хуситами для отражения наибольшей атаки беспилотников и ракет.

По подсчетам США, это было 26-е нападение хуситов на коммерческое судно с 19 ноября, когда террористы захватили судно Galaxy Leader.

США и Великобритания нанесли удары по хуситам или как лопнуло терпение

Похоже, что терпение США и Великобритании лопнуло и этой ночью они нанесли авиаудары по базам хуситов в Йемене. Эти удары стали ответом на атаки террористов по судоходным путям в Красном море.

Глава ВВС Центрального командования США Алекс Гринкевич заявил, что военные нанесли удары по 60 целям в 16 локациях в Йемене. Для этого было использовано более 100 различных боеприпасов (высокоточные бомбы и крылатые ракеты воздушного и морского базирования).

По информации CNN, США использовали бомбардировщики и крылатые ракеты "Томагавк". Reuters пишет, что удары наносились с истребителей, кораблей и подлодок.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что цель ударов США в Йемене - наземная инфраструктура для запуска беспилотников и ракет. Интересно, что он руководил операцией непосредственно из больницы, где проходит лечение из-за заболевания раком простаты. Детальнее об этом РБК-Украина писало ранее.

С заявлением вышел и президент США Джо Байден.

"Эти удары прямой ответ на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, включая применение впервые в истории противокорабельных баллистических ракет", - сказал американский лидер.

Также об ударах по хуситам проинформировал и премьер Великобритании Риши Сунак.

"Британские ВВС нанесли точечные удары по военным объектам, которые используются хуситами в Йемене", - заявил Сунак и призвал хуситов прекратить атаки на суда в Красном море и принять меры по деэскалации.

В свою очередь, страны коалиции, созданной для защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов, выступили с совместным заявлением. В заявлении США и Британии, а также Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Южной Кореи говорится, что "удар по военным объектам хуситов был нанесен в соответствии с неотъемлемым правом государств на индивидуальную и коллективную самооборону".

Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хути уже также выступил с "реакцией". Он предупредил о так называемом "большом" ответе, если США и "их союзники продолжат военные атаки". Не обошлось и без участия террористической России, которая созвала сегодня заседание Совбеза ООН по ситуации в Йемене.

Какие экономические последствия будет иметь кризис в Красном море?

Растет беспокойство по поводу глобальных экономических последствий перебоев в судоходстве из-за жизненно важного Красного моря, поскольку другие, более длинные альтернативные маршруты судов увеличивают торговые издержки и влекут за собой рост инфляции.

Это объясняется тем, что около 12% общего мирового судоходства проходит через Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря и позволяющий сообщения между Европой и Азией максимально коротким путем.

В основном корабли перевозят нефть и сжиженный природный газ из Персидского залива, а также потребительские товары и электроприборы из Китая, Тайваня и Бангладеш.

Маршрут также является ключевым для цепей поставок продуктов питания и напитков: чай и кофе транспортируются из Восточной Африки, вино из Австралии и Новой Зеландии, замороженное мясо из Таиланда и рис из Камбоджи.

Генеральный директор Института экспорта и международной торговли Марко Форгионе сообщил Sky News в декабре, что цены на нефть уже начали расти.

Он предупредил, что задержка кораблей в неподходящем месте и вызов пробок в портах привело к росту цен - тем временем дефицит товаров будет ощущаться в январе, феврале и, возможно, и дальше.

"К сожалению, существует значительный риск роста инфляции и роста расходов для потребителей, при этом ситуация обостряется и ухудшается", - сказал он.

Следует отметить, что цены на нефть подскочили после авиаударов США и Британии по террористам в Йемене.

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