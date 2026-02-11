Хто отримає відстрочку на рік: Рада ухвалила зміни для молодих контрактників

Верховна Рада прийняла закон, який надає річну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної Ради України.
Зокрема, за нормою нового закону військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану проходили річну службу за контрактом і були звільнені за визначеними законами підставами, не підлягають призову протягом 12 місяців після звільнення.
За річну відстрочку від мобілізації для контрактників проголосували 243 народних депутати. Таким чином, закон створює певний "пільговий період" для контрактників, водночас дозволяючи їм повернутись у військо за власним бажанням.
Варто зазначити, що для набуття чинності прийнятий закон повинен підписати президент України Володимир Зеленський. Зазначається, що закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.
Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомляв, що в Україні планують закріпити на законодавчому рівні обов’язкове право на річну відстрочку для військовослужбовців за "Контрактом 18-24".
За його словами, можливість отримати рік відстрочки після завершення служби є ключовою частиною контракту із молодими людьми.
