Хто насправді повинен збирати постіль у поїзді? В "Укрзалізниці" роз’яснили правила

Хто має збирати постіль

Дискусія виникла після допису пасажирки, яка поскаржилася на дії провідника під час поїздки в купейному вагоні. За її словами, провідник кілька разів нагадував здати постільну білизну ще до прибуття поїзда, що створило дискомфорт для дітей, які спали.

В "Укрзалізниці" пояснили, що дії провідника загалом відповідають встановленим правилам обслуговування пасажирів.

Згідно з інструкціями, приблизно за 30 хвилин до прибуття поїзда на кінцеву станцію провідник зобов’язаний організувати збір постільної білизни, щоб підготувати вагон до подальшої експлуатації.

Водночас пасажири мають скласти використану білизну.

Чи може провідник нагадувати заздалегідь

У компанії зазначили, що провідник має право заздалегідь нагадати пасажирам про підготовку до прибуття, що і було зроблено у цьому випадку.



Разом з тим в "Укрзалізниці" визнали, що спосіб комунікації міг викликати дискомфорт, і пообіцяли звернути увагу на ввічливість у спілкуванні з пасажирами.

Що кажуть правила

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №903, пасажирам забороняється не виконувати вимоги провідника.

Також згідно з Порядком обслуговування громадян залізничним транспортом, постільні речі видає провідник після оплати, а їх збір за 30 хвилин до прибуття є його обов’язком.



Окремо зазначається, що провідник повинен допомагати із застиланням постелі людям з інвалідністю, хворим, літнім пасажирам та тим, хто подорожує з малими дітьми.

Таким чином, підготовка до прибуття поїзда є спільною відповідальністю провідника та пасажирів, але має відбуватися з дотриманням правил і коректної комунікації.