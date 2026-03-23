Хто насправді повинен збирати постіль у поїзді? В "Укрзалізниці" роз’яснили правила

В "Укрзалізниці" пояснили правила користування постільною білизною у поїздах після скарги пасажирки. Там наголосили, що збір білизни перед прибуттям - обов’язкова процедура.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на коментар "Укрзалізниці" під дописом в Treads.
Головне:
Дискусія виникла після допису пасажирки, яка поскаржилася на дії провідника під час поїздки в купейному вагоні. За її словами, провідник кілька разів нагадував здати постільну білизну ще до прибуття поїзда, що створило дискомфорт для дітей, які спали.
В "Укрзалізниці" пояснили, що дії провідника загалом відповідають встановленим правилам обслуговування пасажирів.
Згідно з інструкціями, приблизно за 30 хвилин до прибуття поїзда на кінцеву станцію провідник зобов’язаний організувати збір постільної білизни, щоб підготувати вагон до подальшої експлуатації.
Водночас пасажири мають скласти використану білизну.
У компанії зазначили, що провідник має право заздалегідь нагадати пасажирам про підготовку до прибуття, що і було зроблено у цьому випадку.
Допис у Treads з коментарями "Укрзалізниці" (скриншот РБК-Україна)
Разом з тим в "Укрзалізниці" визнали, що спосіб комунікації міг викликати дискомфорт, і пообіцяли звернути увагу на ввічливість у спілкуванні з пасажирами.
Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №903, пасажирам забороняється не виконувати вимоги провідника.
Також згідно з Порядком обслуговування громадян залізничним транспортом, постільні речі видає провідник після оплати, а їх збір за 30 хвилин до прибуття є його обов’язком.
Правила для пасажирів та провідників згідно з Порядком обслуговування громадян залізничним транспортом (скриншот: РБК-Україна)
Окремо зазначається, що провідник повинен допомагати із застиланням постелі людям з інвалідністю, хворим, літнім пасажирам та тим, хто подорожує з малими дітьми.
Таким чином, підготовка до прибуття поїзда є спільною відповідальністю провідника та пасажирів, але має відбуватися з дотриманням правил і коректної комунікації.
Раніше РБК-Україна розповідало, як "Укрзалізниця" реагує на конфлікти та загрози безпеці пасажирів у поїздахм. У разі інцидентів провідник діє за чітким алгоритмом: повідомляє начальника поїзда, розділяє учасників конфлікту, за потреби викликає поліцію, а пасажирам радять одразу звертатися по допомогу або використовувати "тривожну кнопку".
Також в "Укрзалізниці" визначили чіткий алгоритм дій для пасажирів під час ворожих атак. Головне - діяти негайно та не витрачати час на порятунок особистих речей.