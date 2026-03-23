Кто на самом деле должен собирать постель в поезде? В "Укрзализныце" разъяснили правила

В "Укрзализныце" объяснили правила пользования постельным бельем в поездах после жалобы пассажирки. Там отметили, что сбор белья перед прибытием - обязательная процедура.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "Укрзализныци" под сообщением в Treads.
Дискуссия возникла после сообщения пассажирки, которая пожаловалась на действия проводника во время поездки в купейном вагоне. По ее словам, проводник несколько раз напоминал сдать постельное белье еще до прибытия поезда, что создало дискомфорт для детей, которые спали.
В "Укрзалізниці" объяснили, что действия проводника в целом соответствуют установленным правилам обслуживания пассажиров.
Согласно инструкциям, примерно за 30 минут до прибытия поезда на конечную станцию проводник обязан организовать сбор постельного белья, чтобы подготовить вагон к дальнейшей эксплуатации.
При этом пассажиры должны сложить использованное белье.
В компании отметили, что проводник имеет право заранее напомнить пассажирам о подготовке к прибытию, что и было сделано в этом случае.
Сообщение в Treads с комментариями "Укрзализныци"
Вместе с тем в "Укрзализныце" признали, что способ коммуникации мог вызвать дискомфорт, и пообещали обратить внимание на вежливость в общении с пассажирами.
В соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины №903, пассажирам запрещается не выполнять требования проводника.
Также согласно Порядку обслуживания граждан железнодорожным транспортом, постельные принадлежности выдает проводник после оплаты, а их сбор за 30 минут до прибытия является его обязанностью.
Правила для пассажиров и проводников согласно Порядку обслуживания граждан железнодорожным транспортом
Отдельно отмечается, что проводник должен помогать с застиланием постели людям с инвалидностью, больным, пожилым пассажирам и тем, кто путешествует с маленькими детьми.
Таким образом, подготовка к прибытию поезда является общей ответственностью проводника и пассажиров, но должна происходить с соблюдением правил и корректной коммуникации.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как "Укрзализныця" реагирует на конфликты и угрозы безопасности пассажиров в поездах. В случае инцидентов проводник действует по четкому алгоритму: сообщает начальнику поезда, разделяет участников конфликта, при необходимости вызывает полицию, а пассажирам советуют сразу обращаться за помощью или использовать "тревожную кнопку".
Также в "Укрзализныце" определили четкий алгоритм действий для пассажиров во время вражеских атак. Главное - действовать немедленно и не тратить время на спасение личных вещей.