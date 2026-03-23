Кто на самом деле должен собирать постель в поезде? В "Укрзализныце" разъяснили правила

Главное: Сбор постельного белья за 30 минут до прибытия поезда является официальной обязанностью проводника согласно инструкциям.

является официальной обязанностью проводника согласно инструкциям. Пассажиры , со своей стороны, должны сложить использованные вещи и не препятствовать работе персонала по подготовке вагона.

, со своей стороны, и не препятствовать работе персонала по подготовке вагона. Проводник имеет право заранее напоминать о необходимости подготовки к выходу, что соответствует правилам обслуживания.

заранее напоминать о необходимости подготовки к выходу, что соответствует правилам обслуживания. Для людей с инвалидностью, больных, пожилых пассажиров и родителей с маленькими детьми проводник обязан помогать с застиланием и сбором постели.

с застиланием и сбором постели. Невыполнение законных требований проводника является нарушением правил поведения на железнодорожном транспорте.

Кто должен собирать постель

Дискуссия возникла после сообщения пассажирки, которая пожаловалась на действия проводника во время поездки в купейном вагоне. По ее словам, проводник несколько раз напоминал сдать постельное белье еще до прибытия поезда, что создало дискомфорт для детей, которые спали.

В "Укрзалізниці" объяснили, что действия проводника в целом соответствуют установленным правилам обслуживания пассажиров.

Согласно инструкциям, примерно за 30 минут до прибытия поезда на конечную станцию проводник обязан организовать сбор постельного белья, чтобы подготовить вагон к дальнейшей эксплуатации.

При этом пассажиры должны сложить использованное белье.

Может ли проводник напоминать заранее

В компании отметили, что проводник имеет право заранее напомнить пассажирам о подготовке к прибытию, что и было сделано в этом случае.



Вместе с тем в "Укрзализныце" признали, что способ коммуникации мог вызвать дискомфорт, и пообещали обратить внимание на вежливость в общении с пассажирами.

Что говорят правила

В соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины №903, пассажирам запрещается не выполнять требования проводника.

Также согласно Порядку обслуживания граждан железнодорожным транспортом, постельные принадлежности выдает проводник после оплаты, а их сбор за 30 минут до прибытия является его обязанностью.



Отдельно отмечается, что проводник должен помогать с застиланием постели людям с инвалидностью, больным, пожилым пассажирам и тем, кто путешествует с маленькими детьми.

Таким образом, подготовка к прибытию поезда является общей ответственностью проводника и пассажиров, но должна происходить с соблюдением правил и корректной коммуникации.