Хто може втратити субсидію в 2026 році: пояснення ПФУ

До слова, раніше ми пояснювали, як доходи родини впливають на розмір субсидії.

Також РБК-Україна повідомляло, в яких випадках земельний пай може вплинути на субсидію.

Окрім того, стало відомо, хто та коли може отримати виплату до Дня Незалежності.