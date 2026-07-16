Хто може втратити субсидію в 2026 році: пояснення ПФУ

Українці нерідко припускаються помилок під час оформлення житлової субсидії, через що можуть отримати відмову або втратити право на виплату. У Пенсійному фонді пояснили, які помилки трапляються найчастіше та як їх уникнути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
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Із роз'яснень Пенсійного фонду можна виділити 5 найтиповіших помилок, через які українці отримують відмову або втрачають право на субсидію:
До слова, раніше ми пояснювали, як доходи родини впливають на розмір субсидії.
Також РБК-Україна повідомляло, в яких випадках земельний пай може вплинути на субсидію.
Окрім того, стало відомо, хто та коли може отримати виплату до Дня Незалежності.