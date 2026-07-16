Кто может потерять субсидию в 2026 году: объяснение ПФУ

Кстати, ранее мы объясняли, как доходы семьи влияют на размер субсидии.

Также РБК-Украина сообщало, в каких случаях земельный пай может повлиять на субсидию.

Кроме того, стало известно, кто и когда может получить выплату ко Дню Независимости.