Кто может потерять субсидию в 2026 году: объяснение ПФУ

Украинцы нередко допускают ошибки при оформлении жилищной субсидии, из-за чего могут получить отказ или потерять право на выплату. В Пенсионном фонде объяснили, какие ошибки случаются чаще всего и как их избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
Из разъяснений Пенсионного фонда можно выделить 5 наиболее типичных ошибок, из-за которых украинцы получают отказ или теряют право на субсидию:
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