Хто може вести дитину до лікаря: бабуся, няня чи тільки батьки? Пояснюють юрист і педіатр

Навіть звичайний огляд у лікаря вважається медичним втручанням, і привести дитину на прийом можуть лише законні представники або особи з нотаріальною довіреністю. В інших випадках лікар має право відмовити в огляді, окрім ситуацій, коли необхідна екстрена допомога.

Хто є законними представниками дитини, як оформити довіреність, чому додатково потрібно оформити згоду на розголошення медичних даних і з якого віку дитина може відвідувати лікаря без супроводу дорослих - про це РБК-Україна розповіли юрист Дар’я Єрьоменко та лікар-педіатр Лідія Бабич.

Навіть звичайний огляд - це медичне втручання

Педіатр Лідія Бабич зазначає, що будь-який прийом у лікаря - це медичне втручання. Навіть якщо не йдеться ін’єкції, взяття аналізів чи операцію, і лікар лише оглядає пацієнта, дає поради та рекомендації, дитину на прийом може привести тільки її законний представник.

Дар’я Єрьоменко додає, що згідно зі ст. 39-39¹ Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” №2801-XII інформація про стан здоров’я пацієнта є медичною таємницею.

Юрист розповіла, що планова медична допомога дітям надається за участі законного представника згідно з Наказом МОЗ України "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги" №504.

"Якщо дитину на прийом веде інша особа, для медзакладу обов’язковим є документальне підтвердження повноважень (довіреність або рішення органів опіки/суду) відповідно до Цивільного (ст. 244-248) та Сімейного (ст. 244) кодексів України", - наголосила експертка.

Дар’я додала, що згідно зі статтею 43 Закону України №2801-XII медичне втручання здійснюється лише за інформованою згодою пацієнта, а щодо дітей - за згодою їх законних представників.

Відповідно до статті 242 Цивільного кодексу України законними представниками дитини є:

батьки (обидва або один із батьків)

усиновлювачі

опікуни або піклувальники

"Якщо на прийом дитину приводить бабуся, дідусь, няня, старший брат, вихователька з дитячого садочка, але в них немає нотаріально завіреної довіреності про те, що вони мають право представляти інтереси дитини в медичних закладах, то в огляді лікар може відмовити", - наголосила педіатр Лідія Бабич.

І юрист, і лікар підкреслюють, що винятком є лише екстрені, невідкладні ситуації.

"Однак треба розуміти, що "нам дуже потрібно", "завтра на потяг", "терміново викликали на роботу" - це не екстрена ситуація", - зауважила Лідія Бабич.

Так само, за її словами, не варто вмовляти лікаря зі словами: "це ж рідна бабуся" чи "це наша няня, і ми їй довіряємо".

"Є закони, і ми повинні їх дотримуватися. Незнання батьками законодавства не звільняє лікарів від необхідності його виконання", - зазначила Лідія Бабич.

Що робити, якщо в батьків немає змоги привести дитину на прийом

Фахівці радять заздалегідь подбати про непередбачувані ситуації і оформити нотаріально завірену довіреність. Людина з такою довіреністю зможе представляти інтереси дитини в медичних закладах.

Дар’я Єрьоменко при цьому наголошує, що хоча згідно зі ст. 244 Сімейного кодексу України батьки можуть уповноважити іншу особу діяти від імені дитини через довіреність, однак довіреність не дає автоматично право отримувати медичну інформацію, якщо батьки не дали на це окрему згоду.

"Батькам необхідно окремо оформити згоду на доступ до медичних даних для цієї особи. Без такої згоди медичний заклад не може передавати інформацію сторонньому дорослому, навіть якщо він привів дитину на огляд із довіреністю", - зауважила юрист.

Вона розповіла, що така форма називається "Згода законного представника на розголошення медичної таємниці неповнолітнього пацієнта".

Як оформити довіреність

Щоб оформити довіреність, слід дотримуватися такого алгоритму:

визначити, хто буде представником

звернутися до нотаріуса з паспортом та РНОКПП (ІПН) батьків, свідоцтвом про народження дитини, а також даними особи, яка буде представляти інтереси дитини

окремо прописати право отримувати медичну інформацію (показники, діагноз, історію хвороби) - якщо такого пункту не буде, медичний заклад не має права надавати сторонній особі дані про стан здоров’я дитини , навіть якщо вона привела дитину на огляд із довіреністю

(показники, діагноз, історію хвороби) - якщо такого пункту не буде, медичний заклад , навіть якщо вона привела дитину на огляд із довіреністю зазначити термін дії довіреності

вказати дату оформлення документа та поставити підпис

Як оформити згоду на розголошення медичної таємниці

Дар’я Єрьоменко розповіла, що документ, який підтверджує згоду батьків (або усиновлювачів чи опікунів) на надання інформації про стан здоров’я дитини третім особам, включно з особами, які ведуть дитину до лікаря за довіреністю, має містити:

прізвище, ім’я, по батькові дитини

дані законного представника

дані особи, якій надається право отримувати медичну інформацію

дані про обсяг інформації, яку можна розкривати (наприклад, результати огляду, аналізів, діагноз, призначене лікування)

термін дії згоди

дату оформлення документа та підпис законного представника

З якого віку дитина може відвідувати лікаря без супроводу дорослих

Згідно зі статтею 32 Цивільного кодексу України особа віком від 14 до 18 років має обмежену дієздатність. Це означає, що для більшості правочинів, зокрема й медичних, може знадобитися згода батьків або опікунів.

Водночас дитина, якій виповнилося 14 років і яка вже отримала паспорт громадянина України, може підписувати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем без присутності батьків.

З 14-річного віку підліток має право самостійно відвідувати сімейного лікаря, щоб пройти медичний огляд для школи або отримати електронний рецепт на "Доступні ліки" чи інсулін.

Щоб укласти декларацію з лікарем, підліток повинен прийти до лікаря з такими документами: