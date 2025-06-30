Педіатр назвала найкращі перекуси для дитини: ось що брати з собою на прогулянки

Прогулянки з дітьми часто супроводжуються фразою "мама, я хочу щось пожувати". І це цілком природно - діти рухливі, швидко витрачають енергію, ростуть, тому потребують регулярного підживлення. Але не все, що легко дати в руки на вулиці, піде на користь.

Як правильно обирати перекуси, щоб вони підтримували здоров’я дитини, розповіла лікар-педіатр Жанна Руднєва в коментарі для РБК-Україна .

Чому перекуси - це важливо, але не всі однаково корисні

"Діти багато рухаються і швидко зростають, тому часто вимагають “щось пожувати”. Перекуси - це важлива частина раціону дитини. Вони можуть допомогти підтримати рівень енергії, поліпшити настрій і запобігти переїданню під час основних прийомів їжі", - пояснює педіатр.

Втім, не менш важливо, що саме дитина їсть між основними прийомами їжі. Продукти з великою кількістю цукру, трансжирів і штучних добавок не тільки не принесуть користі, а й можуть викликати проблеми.

"Шкідливі снеки можуть негативно вплинути на фізичний і психоемоційний стан дитини, сприяти виникненню анемії, дефіциту вітамінів та мікроелементів, набору зайвої ваги, переїданню. Не треба забувати, що діти прихильні до солодкого смаку, тому при виборі продуктів зупиняються саме на солодощах", - додає Руднєва.

Що обирати замість солодощів: список рекомендованих перекусів

Педіатр наголошує: перекуси мають бути не тільки смачними, а й корисними. Ось її поради щодо найкращих варіантів.

Фрукти та овочі

Це відмінний вибір для перекусу. Вони багаті на клітковину, вітаміни, мінерали та антиоксиданти.

Наприклад, яблука, банани, груші, морква, огірки, помідори - все це може бути легким і корисним перекусом для дитини. Можна також подавати їх з хумусом або йогуртом, щоб зробити перекус більш ситним.

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння є чудовими джерелами здорових жирів, білка і вітамінів. Мигдаль, волоські горіхи, кеш’ю, насіння соняшника або гарбуза - це смачні й поживні перекуси. Однак варто пам'ятати, що горіхи дуже калорійні, тому давати їх дитині потрібно в помірних кількостях.

Молочні продукти

Йогурт, сир, кефір - чудові варіанти для перекусів, оскільки вони багаті на кальцій, білок і пробіотики, що сприяють здоров'ю кишечника. Для перекусів краще вибирати нежирні або маложирні молочні продукти без додавання цукру.

Цільнозернові продукти

Цільнозернові продукти, такі як цільнозернові хлібці, вівсянка або мюслі, є хорошим джерелом клітковини й допомагають підтримувати енергію на тривалий час. Можна приготувати смачні закуски, використовуючи цільнозернові хлібці з авокадо або йогуртом.

Смузі

Це відмінний спосіб забезпечити дитину важливими поживними речовинами в один прийом. Можна змішати фрукти, овочі, йогурт або молоко, додавши трохи меду для підсолоджування. Це смачний і корисний перекус для активних дітей.

Яйця

Яйця - це чудове джерело білка, вітамінів і мінералів. Вони легко готуються і є відмінним варіантом для перекусу. Варене яйце або омлет з овочами - це швидко, смачно та корисно.

Домашні перекуси

Якщо ви хочете контролювати склад своїх перекусів, то можна готувати їх вдома.

Наприклад, приготувати мюслі батончики з вівсянки, меду, горіхів і сухофруктів, або випекти домашні кекси з цільнозернового борошна та фруктів. Такі перекуси будуть значно кориснішими за магазинні варіанти.

Що можуть зробити батьки, щоб дитина обирала здорове

Педіатр радить не покладатися на випадок. Щоб зменшити спокусу шкідливими снеками, важливо:

планувати перекуси наперед

перевіряти етикетки на готових продуктах

не тримати вдома запаси солодощів і чипсів

готувати разом з дитиною

формувати правильні харчові звички з раннього віку.

Здорові перекуси - це не про обмеження, а про турботу. І якщо підійти до вибору з любов’ю й усвідомленням, прогулянки з дитиною стануть ще приємнішими - без зайвих цукерок у кишені.

