Чи треба вакцинувати дитину перед школою: відповідь педіатра

Перед початком навчального року у батьків багато справ: купити зошити та інше канцелярське приладдя, новий одяг та взуття. Але не менш важливо подбати про здоров’я дитини і захистити її від інфекційних захворювань. Тож саме час перевірити, чи має дитина всі необхідні щеплення, а також зробити деякі додаткові.

Про те, які щеплення слід зробити дитині, які при цьому обрати вакцини і чому не треба боятися побічних ефектів вакцинації, розповідає РБК-Україна з посиланням на коментарі лікаря-педіатра Лідії Бабич.

Щеплення за Національним календарем

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень діти віком 6 років мають бути вакциновані проти таких небезпечних інфекційних хвороб:

краснуха

кір

паротит

дифтерія

поліомієліт

правець

Щодо того, які вакцини обрати, за словами Лідії Бабич, є нюанс.

"Національним календарем не передбачено введення повторних доз для захисту від кашлюка у віці 6 років. Але я раджу обирати вакцину саме з вмістом кашлюкового компонента", - зазначила лікарка.

Вона пояснила це тим, що попередню дозу за календарем дитині вводили у віці півтора року. А щеплення проти кашлюка не забезпечує тривалий чи пожиттєвий імунітет.

"З часом рівень антитіл потроху знижується. І діти старшого віку також потребують захисту від кашлюка. Тому слід обрати вакцину, яка містить усі 4 компоненти: проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту", - наголосила Лідія Бабич.

Додаткові щеплення, які варто зробити

Фахівчиня радить разом з педіатром або сімейним лікарем перевірити наявність додаткових щеплень у дитини.

За її словами, якщо це ще не було зроблено, дуже бажано вакцинувати дитину проти:

вітряної віспи

менінгококової інфекції

пневмококової інфекції

гепатиту А

"Якщо вашій дитині вже 9 років чи більше, саме час захистити її від папіломавірусної інфекції. Ця інфекція передається статевим шляхом, причому можуть хворіти як дівчатка, так і хлопчики. Це ваш дуже важливий подарунок перед вступом у підлітковий вік", - наголосила Лідія Бабич.

Лікарка розповіла, що з 2026 року вакцинація від папіломавірусної інфекції входитиме до Національного календаря щеплень. Але за Програмою медичних гарантій можна буде отримати лише 1 дозу і лише дівчатам.

"Проте вакцинація важлива і для хлопців також", - наголошує Лідія.

Лікарка також нагадала, що із середини вересня розпочнеться щорічна кампанія вакцинації проти грипу.

"Звісно, всі батьки мріють про те, щоб дитина під час навчального року якомога менше хворіла. Вакцинація - реальний спосіб досягти цієї мети", - зазначила педіатр.

Фахівчиня наголошує на тому, що грип - це тяжка вірусна інфекція, яка може призводити до розвитку ускладнень.

"Я дуже раджу всім членам родини щороку восени робити щеплення проти грипу. Навіть якщо ви не робили таке щеплення раніше - ніколи не пізно почати", - зазначила Лідія Бабич.

Про безпечність вакцинації

Педіатр розповіла, що вакцинація є безпечним і керованим процесом, на відміну від захворювання.

"На жаль, ми не можемо спрогнозувати, чи виникне хвороба. А якщо вона виникне, ми не можемо контролювати тяжкість перебігу і гарантувати відсутність ускладнень", - зауважила Лідія Бабич.

Щодо побічних ефектів вакцинації лікарка зазначила, що у дітей найпоширенішими є дискомфорт у місці ін’єкції або місцеве почервоніння шкіри.

"Це точно не так небезпечно, як менінгіт або вітряна віспа. Дитина після вакцинації не стає ослабленою, не потребує обмежень звичайного способу життя, може одразу відвідувати дитячий колектив", - наголосила педіатр.