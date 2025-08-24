Кто может вести ребенка к врачу: бабушка, няня или только родители? Объясняют юрист и педиатр

Даже обычный осмотр у врача считается медицинским вмешательством, и привести ребенка на прием могут только законные представители или лица с нотариальной доверенностью. В остальных случаях врач имеет право отказать в осмотре, кроме ситуаций, когда необходима экстренная помощь.

Кто является законными представителями ребенка, как оформить доверенность, почему дополнительно нужно оформить согласие на разглашение медицинских данных и с какого возраста ребенок может посещать врача без сопровождения взрослых - об этом РБК-Украина рассказали юрист Дарья Еременко и врач-педиатр Лидия Бабич.

Даже обычный осмотр - это медицинское вмешательство

Педиатр Лидия Бабич отмечает, что любой прием у врача - это медицинское вмешательство. Даже если речь не идет об инъекции, взятии анализов или операции, и врач только осматривает пациента, дает советы и рекомендации, ребенка на прием может привести только его законный представитель.

Дарья Еременко добавила, что согласно ст. 39-39¹ Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" №2801-XII информация о состоянии здоровья пациента является медицинской тайной.

Юрист рассказала, что плановая медицинская помощь детям предоставляется при участии законного представителя согласно Приказу МЗ Украины "Об утверждении Порядка предоставления первичной медицинской помощи" №504.

"Если ребенка на прием ведет другое лицо, для медучреждения обязательным является документальное подтверждение полномочий (доверенность или решение органов опеки/суда) в соответствии с Гражданским (ст. 244-248) и Семейным (ст. 244) кодексами Украины", - отметила эксперт.

Дарья добавила, что согласно статье 43 Закона Украины №2801-XII медицинское вмешательство осуществляется только по информированному согласию пациента, а в отношении детей - с согласия их законных представителей.

В соответствии со статьей 242 Гражданского кодекса Украины законными представителями ребенка являются:

родители (оба или один из родителей)

усыновители

опекуны или попечители

"Если на прием ребенка приводит бабушка, дедушка, няня, старший брат, воспитательница из детского сада, но у них нет нотариально заверенной доверенности о том, что они имеют право представлять интересы ребенка в медицинских учреждениях, то в осмотре врач может отказать", - подчеркнула педиатр Лидия Бабич.

И юрист, и врач подчеркивают, что исключением являются только экстренные, неотложные ситуации.

"Однако необходимо понимать, что "нам очень нужно", "завтра на поезд", "срочно вызвали на работу" - это не экстренная ситуация", - отметила Лидия Бабич.

Также, по ее словам, не стоит уговаривать врача со словами: "это же родная бабушка" или "это наша няня, и мы ей доверяем".

"Есть законы, и мы должны их соблюдать. Незнание родителями законодательства не освобождает врачей от необходимости его выполнения", - подчеркнула Лидия Бабич.

Что делать, если у родителей нет возможности привести ребенка на прием

Специалисты советуют заблаговременно позаботиться о непредвиденных ситуациях и оформить нотариально заверенную доверенность. Человек с такой доверенностью сможет представлять интересы ребенка в медицинских учреждениях.

Дарья Еременко при этом отмечает, что хотя согласно ст. 244 Семейного кодекса Украины родители могут уполномочить другое лицо действовать от имени ребенка через доверенность, однако доверенность не дает автоматически право получать медицинскую информацию, если родители не дали на это отдельное согласие.

"Родителям необходимо отдельно оформить согласие на доступ к медицинским данным для этого лица. Без такого согласия медицинское учреждение не может передавать информацию постороннему взрослому, даже если он привел ребенка на осмотр с доверенностью", - отметила юрист.

Она рассказала, что такая форма называется "Согласие законного представителя на разглашение медицинской тайны несовершеннолетнего пациента".

Как оформить доверенность

Чтобы оформить доверенность, следует придерживаться следующего алгоритма:

определить, кто будет представителем

обратиться к нотариусу с паспортом и РНУКПН (ИНН) родителей, свидетельством о рождении ребенка, а также данными лица, которое будет представлять интересы ребенка

отдельно прописать право получать медицинскую информацию (показатели, диагноз, историю болезни) - если такого пункта нет, медицинское учреждение не имеет права предоставлять постороннему лицу данные о состоянии здоровья ребенка , даже если он привел ребенка на осмотр с доверенностью

(показатели, диагноз, историю болезни) - если такого пункта нет, медицинское учреждение , даже если он привел ребенка на осмотр с доверенностью указать срок действия доверенности

указать дату оформления документа и поставить подпись

Как оформить согласие на разглашение медицинской тайны

Дарья Еременко рассказала, что документ, подтверждающий согласие родителей (или усыновителей либо опекунов) на предоставление информации о состоянии здоровья ребенка третьим лицам, включая лиц, которые ведут ребенка к врачу по доверенности, должен содержать:

фамилию, имя, отчество ребенка

данные законного представителя

данные лица, которому предоставляется право получать медицинскую информацию

данные об объеме информации, которую можно раскрывать (например, результаты осмотра, анализов, диагноз, назначенное лечение)

срок действия согласия

дату оформления документа и подпись законного представителя

С какого возраста ребенок может посещать врача без сопровождения взрослых

Согласно статье 32 Гражданского кодекса Украины лицо в возрасте от 14 до 18 лет имеет ограниченную дееспособность. Это означает, что для большинства действий, в том числе медицинских, может понадобиться согласие родителей или опекунов.

В то же время ребенок, которому исполнилось 14 лет и который уже получил паспорт гражданина Украины, может подписывать декларацию с педиатром или семейным врачом без присутствия родителей.

С 14-летнего возраста подросток имеет право самостоятельно посещать семейного врача, чтобы пройти медицинский осмотр для школы или получить электронный рецепт на "Доступные лекарства" или инсулин.

Чтобы заключить декларацию с врачом, подросток должен прийти к врачу с такими документами: