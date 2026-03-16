Хто може не подавати податкову декларацію у 2026 році: у ДПС назвали категорії-виключення

Деякі українці можуть не подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Це стосується тих, хто впродовж року отримував лише доходи, з яких податки вже були сплачені або які взагалі не підлягають оподаткуванню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу України.
Згідно з Податковим кодексом України, громадяни можуть не подавати річну декларацію, якщо упродовж звітного року отримували лише певні види доходів.
Зокрема, декларацію не потрібно подавати, якщо людина отримувала:
У податковій службі пояснюють, що фактично така норма стосується більшості найманих працівників, які отримують лише заробітну плату і не мають інших доходів, що підлягають декларуванню.
Водночас обов’язок подати декларацію зберігається, якщо громадянин мав інші доходи. Наприклад, це може бути дохід з-за кордону, підприємницька діяльність або незалежна професійна діяльність.
У ДПС радять громадянам уважно перевірити власні доходи за минулий рік, щоб переконатися, чи потрібно подавати декларацію.
У податковій службі нагадали, що деклараційна кампанія триває до 1 травня. До цієї дати необхідно задекларувати доходи за попередній рік, з яких не були сплачені податки.
Водночас для тих, хто планує скористатися податковою знижкою, подати декларацію можна до 31 грудня 2026 року включно.
