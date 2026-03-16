Хто може не подавати податкову декларацію у 2026 році: у ДПС назвали категорії-виключення

Кому не потрібно подавати декларацію

Згідно з Податковим кодексом України, громадяни можуть не подавати річну декларацію, якщо упродовж звітного року отримували лише певні види доходів.

Зокрема, декларацію не потрібно подавати, якщо людина отримувала:

доходи (у тому числі іноземні), які за законом не включаються до оподатковуваного доходу;

доходи лише від податкових агентів, наприклад від роботодавця, оскільки тоді податок автоматично утримується під час виплати зарплати;

доходи від продажу, обміну або дарування майна, якщо вони не оподатковуються, оподатковуються за нульовою ставкою або податок вже сплачено під час нотаріального оформлення;

спадщину, яка оподатковується за нульовою ставкою або з якої податок був сплачений раніше.

Кого це стосується

У податковій службі пояснюють, що фактично така норма стосується більшості найманих працівників, які отримують лише заробітну плату і не мають інших доходів, що підлягають декларуванню.

Водночас обов’язок подати декларацію зберігається, якщо громадянин мав інші доходи. Наприклад, це може бути дохід з-за кордону, підприємницька діяльність або незалежна професійна діяльність.

У ДПС радять громадянам уважно перевірити власні доходи за минулий рік, щоб переконатися, чи потрібно подавати декларацію.

Коли потрібно подати декларацію

У податковій службі нагадали, що деклараційна кампанія триває до 1 травня. До цієї дати необхідно задекларувати доходи за попередній рік, з яких не були сплачені податки.

Водночас для тих, хто планує скористатися податковою знижкою, подати декларацію можна до 31 грудня 2026 року включно.