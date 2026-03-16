Кто может не подавать налоговую декларацию в 2026 году: в ГНС назвали категории-исключения

Кому не нужно подавать декларацию

Согласно Налоговому кодексу Украины, граждане могут не подавать годовую декларацию, если в течение отчетного года получали только определенные виды доходов.

В частности, декларацию не нужно подавать, если человек получал:

доходы (в том числе иностранные), которые по закону не включаются в налогооблагаемый доход;

доходы только от налоговых агентов, например от работодателя, поскольку тогда налог автоматически удерживается при выплате зарплаты;

доходы от продажи, обмена или дарения имущества, если они не облагаются налогом, облагаются налогом по нулевой ставке или налог уже уплачен при нотариальном оформлении;

наследство, которое облагается налогом по нулевой ставке или с которого налог был уплачен ранее.

Кого это касается

В налоговой службе объясняют, что фактически такая норма касается большинства наемных работников, которые получают только заработную плату и не имеют других доходов, подлежащих декларированию.

В то же время обязанность подать декларацию сохраняется, если гражданин имел другие доходы. Например, это может быть доход из-за границы, предпринимательская деятельность или независимая профессиональная деятельность.

В ГНС советуют гражданам внимательно проверить собственные доходы за прошлый год, чтобы убедиться, нужно ли подавать декларацию.

Когда нужно подать декларацию

В налоговой службе напомнили, что декларационная кампания продолжается до 1 мая. До этой даты необходимо задекларировать доходы за предыдущий год, с которых не были уплачены налоги.

В то же время для тех, кто планирует воспользоваться налоговой скидкой, подать декларацию можно до 31 декабря 2026 года включительно.