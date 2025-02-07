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Хто фінансує "підривників" ТЦК: пояснення Коваленка

Фото: Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Фінансування терактів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відбувається через московський патріархат. Водночас виконавці "винагород" за це не отримують.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко в матеріалі РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів".

"Підривникам" обіцяють "винагороду" в криптовалюті, втім, згідно з тенденцією, грошей вони не отримують. Водночас як пояснив Коваленко, плату отримують інші дійові особи, а саме фінансування відбувається через московський патріархат

Він додав, що Російська Федерація (РФ) роками будувала агентурну мережу, яка складається з попів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), співробітників спецслужб, силових підрозділів, а також організацій з охорони. Саме ці люди беруть участь у цих схемах чи платять учасникам гроші. 

"Московський патріархат довгий час створював мережі, зокрема серед людей, які працювали в силових підрозділах МП. Там була велика кількість фактично бойовиків, це були організації охорони, але насправді більша частина працювала в Криму і брала участь в окупації Криму. Ці люди зараз можуть виробляти вибухівку, але СБУ, думаю, спрацює професійно, і це все буде ліквідовано", - пояснив Коваленко. 

За словами керівника ЦПД, згода учасників теракту є дорогою в один кінець, а зв'язки між ланками виявляються дуже швидко. Зазвичай диверсантів саджають до в'язниці за статтею "Теракт", яка загрожує довічним, втім, згідно з останніми тенденціями, Федеральна служба безпеки (ФСБ) вирішила, що кінцевим виконавцям немає сенсу залишатись живими.  

Теракти у ТЦК

На початку лютого в будівлі Рівненського обласного ТЦК стався теракт, внаслідок якого загинула людина. Зокрема ще один теракт було здійснено у приміщенні ТЦК в місті Кам'янець-Подільський.

Як пояснював раніше Коваленко, теракти в українських ТЦК організовуються під керівництвом російських спецслужб.

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