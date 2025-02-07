Кто финансирует "подрывников" ТЦК: объяснение Коваленко

"Подрывникам" обещают "вознаграждение" в криптовалюте, впрочем, согласно тенденции, денег они не получают. В то же время, как пояснил Коваленко, плату получают другие действующие лица, а само финансирование происходит через московский патриархат.

Он добавил, что Российская Федерация (РФ) годами строила агентурную сеть, которая состоит из попов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сотрудников спецслужб, силовых подразделений, а также организаций по охране. Именно эти люди участвуют в этих схемах или платят участникам деньги.

"Московский патриархат долгое время создавал сети, в частности среди людей, которые работали в силовых подразделениях МП. Там было большое количество фактически боевиков, это были организации охраны, но на самом деле большая часть работала в Крыму и участвовала в оккупации Крыма. Эти люди сейчас могут производить взрывчатку, но СБУ, думаю, сработает профессионально, и это все будет ликвидировано", - пояснил Коваленко.

По словам руководителя ЦПД, согласие участников теракта является дорогой в один конец, а связи между звеньями выявляются очень быстро. Обычно диверсантов сажают в тюрьму по статье "Теракт", которая грозит пожизненным, впрочем, согласно последним тенденциям, Федеральная служба безопасности (ФСБ) решила, что конечным исполнителям нет смысла оставаться живыми.