ua en ru
Сб, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В обласному ТЦК у Рівному прогримів вибух

Рівне, Субота 01 лютого 2025 17:05
UA EN RU
В обласному ТЦК у Рівному прогримів вибух Фото: у Рівненському ТРЦ стався вибух (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Юлія Акимова

У Рівненському обласному територіальному центрі комплектування (ТЦК) прогримів вибух. Ймовірно, є постраждалі.

Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.

Співрозмовники РБК-Україна підтверджують факт вибуху. За їхніми словами він стався близько 16:15. Ймовірно, внаслідок інциденту є поранені.

Як пишуть місцеві ЗМІ, вибухом повибивало вікна. На місці прибули три карети швидкої допомоги, співробітники поліції та рятувальники.

Зазначимо, до цього 14 грудня у Дніпрі стався вибух біля будівлі ТЦК. В результаті загинув військовослужбовець, ще двоє правоохоронців постраждали.

Інцидент було кваліфіковано як терористичний акт. За кілька годин затримали 37-річного місцевого жителя, який, за даними слідства, працював на спецслужби РФ. У січні було затримано ще двох осіб, причетних до теракту.

Нагадаємо, сьогодні на заправці у Пирятині Полтавської області невідомий застрелив представника ТЦК, який супроводжував мобілізованих до навчального центру. Після цього нападник втік разом з одним із військовозобов'язаних.

За даними правоохоронців, чоловік в балаклаві та піксельних штанах із рушницею вимагав від військовослужбовця ТЦК віддати зброю. Коли той відмовився, вистрілив із 2-3 метрів. За кілька годин зловмисника затримали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівне ТЦК Вибух
NEWS
Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України
Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України
DAILY
Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі