Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Хто диктує правила на ринку валют: як рішення США та Європи впливають на курс євро/долар

10:46 20.05.2026 Ср
2 хв
Хто насправді керує світовим курсом євро і долара?
aimg Ірина Гамерська aimg Дмитро Левицький
Фото: що впливає на курс євро/долар (Getty Images)

На світовий курс євро щодо долара зараз найбільше впливають очікування ринку: які наступні кроки зроблять Федеральна резервна система (ФРС) США та Європейський центральний банк (ЄЦБ).

Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління "Глобус банку".

Ситуація на валютному ринку: головне

  • Позиція США (ФРС): На засіданні 29 квітня 2026 року ставку залишили в межах 3,5-3,75%. Через високу інфляцію, зростання цін на енергоносії та ситуацію на Близькому Сході американський регулятор не поспішає пом'якшувати політику і може довше тримати ставки високими.
  • Позиція Європи (ЄЦБ): На засіданні 30 квітня 2026 року ключові ставки також не змінювали, а головний орієнтир - депозитна ставка - становить 2,0%. ЄЦБ визнав зростання ризиків для інфляції, але водночас європейська економіка опинилася під загрозою сповільнення зростання.
  • Хто головний на ринку: Правила гри зараз переважно диктує ФРС США. Долар є головною резервною валютою світу, тому швидше реагує на нафту, інфляцію, глобальні ризики та дохідність американських активів. Вплив ЄЦБ наразі є другим за силою.

Як це працює на практиці?

Як пояснив Мамедов, європейський регулятор перебуває у складнішій ситуації: йому потрібно і стримувати інфляцію, і не "перетиснути" економіку єврозони.

Якщо ринок очікує, що США триматимуть свої ставки високими довше за Європу - це підтримує долар. Якщо ж з'являються очікування, що ЄЦБ буде жорсткішим, а ФРС займе нейтральну позицію - євро отримує простір для зміцнення.

3 головні фактори для курсу євро/долар зараз:

  • Чи буде ФРС США довше утримувати високі ставки.
  • Чи зможе ЄЦБ дозволити собі жорсткішу монетарну політику.
  • Як саме геополітика впливатиме на ціни на нафту, інфляцію та загальний попит на долар.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

