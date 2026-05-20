Хто диктує правила на ринку валют: як рішення США та Європи впливають на курс євро/долар

На світовий курс євро щодо долара зараз найбільше впливають очікування ринку: які наступні кроки зроблять Федеральна резервна система (ФРС) США та Європейський центральний банк (ЄЦБ).
Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління "Глобус банку".
Як пояснив Мамедов, європейський регулятор перебуває у складнішій ситуації: йому потрібно і стримувати інфляцію, і не "перетиснути" економіку єврозони.
Якщо ринок очікує, що США триматимуть свої ставки високими довше за Європу - це підтримує долар. Якщо ж з'являються очікування, що ЄЦБ буде жорсткішим, а ФРС займе нейтральну позицію - євро отримує простір для зміцнення.
