Кто диктует правила на рынке валют: как решения США и Европы влияют на курс евро/доллар

На мировой курс евро относительно доллара сейчас больше всего влияют ожидания рынка: какие следующие шаги предпримут Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ).
Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус банка".
Как пояснил Мамедов, европейский регулятор находится в более сложной ситуации: ему нужно и сдерживать инфляцию, и не "пережать" экономику еврозоны.
Если рынок ожидает, что США будут держать свои ставки высокими дольше Европы - это поддерживает доллар. Если же появляются ожидания, что ЕЦБ будет жестче, а ФРС займет нейтральную позицию - евро получает пространство для укрепления.
