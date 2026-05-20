RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Кто диктует правила на рынке валют: как решения США и Европы влияют на курс евро/доллар

10:46 20.05.2026 Ср
2 мин
Кто на самом деле управляет мировым курсом евро и доллара?
aimg Ирина Гамерская aimg Дмитрий Левицкий
Фото: что влияет на курс евро/доллар (Getty Images)

На мировой курс евро относительно доллара сейчас больше всего влияют ожидания рынка: какие следующие шаги предпримут Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус банка".

Читайте также: Доллар замер, а евро идет вниз: актуальный курс валют в банках и обменниках на 20 мая

Ситуация на валютном рынке: главное

  • Позиция США (ФРС): На заседании 29 апреля 2026 года ставку оставили в пределах 3,5-3,75%. Из-за высокой инфляции, роста цен на энергоносители и ситуации на Ближнем Востоке американский регулятор не спешит смягчать политику и может дольше держать ставки высокими.
  • Позиция Европы (ЕЦБ): На заседании 30 апреля 2026 года ключевые ставки также не меняли, а главный ориентир - депозитная ставка - составляет 2,0%. ЕЦБ признал рост рисков для инфляции, но в то же время европейская экономика оказалась под угрозой замедления роста.
  • Кто главный на рынке: Правила игры сейчас преимущественно диктует ФРС США. Доллар является главной резервной валютой мира, поэтому быстрее реагирует на нефть, инфляцию, глобальные риски и доходность американских активов. Влияние ЕЦБ сейчас является вторым по силе.

Как это работает на практике?

Как пояснил Мамедов, европейский регулятор находится в более сложной ситуации: ему нужно и сдерживать инфляцию, и не "пережать" экономику еврозоны.

Если рынок ожидает, что США будут держать свои ставки высокими дольше Европы - это поддерживает доллар. Если же появляются ожидания, что ЕЦБ будет жестче, а ФРС займет нейтральную позицию - евро получает пространство для укрепления.

3 главных фактора для курса евро/доллар сейчас:

  • Будет ли ФРС США дольше удерживать высокие ставки.
  • Сможет ли ЕЦБ позволить себе более жесткую монетарную политику.
  • Как геополитика будет влиять на цены на нефть, инфляцию и общий спрос на доллар.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФинансыКурс доллараКурс евро