Хто з депутатів екс-ОПЗЖ має намір здати мандат: Арахамія назвав прізвища

Декілька народних депутатів забороненої політсили "Опозиційна платформа - За життя" планую здати свої мандати. Серед них – Олег Волошин, який оголосив про це публічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у Telegram.

Також мають намір скласти мандат Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод.

"На сьогодні їхні заяви в Апараті ВР ще не зареєстровані. Але, за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського", - написав Арахамія.

Нагадаємо, напередодні Арахамія анонсував, що ще два народні депутати від колишньої ОПЗЖ позбудуться мандатів.

Раніше РБК-Україна з посиланням на джерело в парламенті повідомляло, що нардепи Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів.

Таку саму заяву написав народний депутат Олег Волошин, який входив до колишньої фракції ОПЗЖ.

Додамо, що Верховна рада 13 січня своїм рішенням позбавила депутатського мандату зрадника України та кума Путіна Віктора Медведчука, а також Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Примітним є те, що Арахамія після цього заявив про подальші очищення Ради від проросійських політиків та анонсував, що позбавлень мандатів буде ще більше.

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