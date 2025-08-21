UA

Хрусткий пиріг з вишнею, як у McDonald’s: рецепт легендарного десерту

Рецепт смачного пирога з вишнею з McDonald’s (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Хрусткий та з ніжною вишневою начинкою пиріг з McDonald’s можна приготувати вдома. Ділимось простим рецептом, який зможе відтворити кожен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку фудблогерки Аліни Карпюк.

Вишневий пиріг з McDonald’s: легкий рецепт

Інгредієнти:

  • тісто філо (розтягується в дуже тонкі листи)
  • вишня без кісточки - 300 г
  • цукор - 100 г
  • кукурудзяний крохмаль - 20 г
  • вода - 60 мл
  • олія для смаження

Спосіб приготування

До вишень без кісточок додайте цукор, крохмаль та воду. Варіть до загустіння, постійно помішуючи.

Приготування вишневого пирога (фото: кадр з відео)

Розморозьте тісто та викладіть на нього вишневе конфі і загорніть. Краї перед тим змочіть водою.

Приготування вишневого пирога як в McDonald’s (фото: кадр з відео)

У розігріту пательню налийте олію, викладіть пиріг і смажте з двох сторін до золотистого кольору.

Рецепт вишневого пирога як в McDonald’s (фото: кадр з відео)

В кінці викладіть на паперовий рушник, щоб ввібрати зайву олію і смакуємо.

Вишневий пиріг як в McDonald’s (фото: кадр з відео)

@alionakarpiuk ВИШНЕВИЙ пиріг як у McDonald’s Інгредієнти: -тісто філо -вишня без кісточки 300 г -цукор 100 г -кукурудзяний крохмаль 20 г -вода 60 мл -олія для смаження Приготування: 1. До вишень без кісточки додаємо цукор, крохмаль та воду. Варимо до загустіння постійно помішуючи. 2. На розморожене тісто філо викладаємо Вишневе конфі і загортаємо, як на відео. Краї змочуємо водою. 3. На пательню наливаємо олію, викладаємо пиріг та смажимо з двох сторін до золотистого кольору. 4. Викладаємо на паперовий рушник, щоб ввібрав зайву олію і смакуємо Все необхідне купую у Сільпо #макпиріг #вишневийпиріг #рецептмакпирога #рецепти #фудблог #випічка #mcdonalds Little Things - Adrián Berenguer

