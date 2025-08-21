Хрусткий пиріг з вишнею, як у McDonald’s: рецепт легендарного десерту

Хрусткий та з ніжною вишневою начинкою пиріг з McDonald’s можна приготувати вдома. Ділимось простим рецептом, який зможе відтворити кожен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку фудблогерки Аліни Карпюк.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
До вишень без кісточок додайте цукор, крохмаль та воду. Варіть до загустіння, постійно помішуючи.
Розморозьте тісто та викладіть на нього вишневе конфі і загорніть. Краї перед тим змочіть водою.
У розігріту пательню налийте олію, викладіть пиріг і смажте з двох сторін до золотистого кольору.
В кінці викладіть на паперовий рушник, щоб ввібрати зайву олію і смакуємо.
