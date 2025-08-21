RU

Хрустящий пирог с вишней, как в McDonald's: рецепт легендарного десерта

Рецепт вкусного пирога с вишней из McDonald's (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Хрустящий и с нежной вишневой начинкой пирог из McDonald's можно приготовить дома. Делимся простым рецептом, который сможет воспроизвести каждый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-страницу фудблогера Алины Карпюк.

Вишневый пирог из McDonald's: легкий рецепт

Ингредиенты:

  • тесто фило (растягивается в очень тонкие листы)
  • вишня без косточки - 300 г
  • сахар - 100 г
  • кукурузный крахмал - 20 г
  • вода - 60 мл
  • масло для жарки

Способ приготовления

К вишням без косточек добавьте сахар, крахмал и воду. Варите до загустения, постоянно помешивая.

Приготовление вишневого пирога (фото: кадр из видео)

Разморозьте тесто и выложите на него вишневое конфи и заверните. Края перед тем смочите водой.

Приготовление вишневого пирога как в McDonald's (фото: кадр из видео)

В разогретую сковороду налейте масло, выложите пирог и жарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Рецепт вишневого пирога как в McDonald's (фото: кадр из видео)

В конце выложите на бумажное полотенце, чтобы впитать лишнее масло и смакуем.

Вишневый пирог как в McDonald's (фото: кадр из видео)

@alionakarpiuk ВИШНЕВИЙ пиріг як у McDonald’s Інгредієнти: -тісто філо -вишня без кісточки 300 г -цукор 100 г -кукурудзяний крохмаль 20 г -вода 60 мл -олія для смаження Приготування: 1. До вишень без кісточки додаємо цукор, крохмаль та воду. Варимо до загустіння постійно помішуючи. 2. На розморожене тісто філо викладаємо Вишневе конфі і загортаємо, як на відео. Краї змочуємо водою. 3. На пательню наливаємо олію, викладаємо пиріг та смажимо з двох сторін до золотистого кольору. 4. Викладаємо на паперовий рушник, щоб ввібрав зайву олію і смакуємо Все необхідне купую у Сільпо #макпиріг #вишневийпиріг #рецептмакпирога #рецепти #фудблог #випічка #mcdonalds Little Things - Adrián Berenguer

МакДональдзРецепты