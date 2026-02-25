"Християнський обов’язок": Сікорський назвав шлях до примирення України та Польщі

Україна та Польща повинні дійти згоди щодо історичних фактів, щоб відбулося примирення між ними. Зараз обидві сторони мають різні оцінки.

Сікорський у відповідь на питання щодо проблем історичного минулого зазначив, що перш за все сторонам потрібно дійти згоди "щодо фактів".

"Ми можемо мати різні оцінки. Усупереч тому, що хочуть нав’язати ті, хто прагне посіяти між нами розбрат, ми рухаємося у правильному напрямку", - запевнив він.

Сікорський додав, що історики здебільшого дійшли згоди щодо фактів, які мали місце в минулому та були болісними для обох націй.

"Міністр Сибіга і я, а також наші церкви, говоримо про це як про християнський обов’язок - гідно поховати загиблих. І ми досягли прогресу, зокрема декілька днів тому ухвалили рішення, які допомагають знизити емоційну напругу. І це сприяє поглибленню польсько-української співпраці. І я дуже цьому радий", - резюмував він.