"80 тисяч сторінок законів": у Польщі пояснили, що стримує вступ України в ЄС

Україні необхідно імплементувати величезний масив європейського законодавства для вступу до Європейського Союзу.

Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський у бліц-інтерв’ю РБК-Україна .

Головна перешкода - обсяг реформ

За словами Сікорського, шлях до членства в ЄС є складним і тривалим процесом, який вимагає масштабної адаптації законодавства.

"Для імплементації як Угоди про асоціацію, так і acquis communautaire йдеться приблизно про 80 тисяч сторінок законодавства. Ваш парламент має працювати дуже наполегливо", - зазначив міністр.

Він нагадав, що Польща також проходила тривалий шлях до членства: країні знадобилося дев’ять років після ухвалення політичного рішення про вступ.

Польща оцінює вплив розширення ЄС

Сікорський підкреслив, що Україна є великою державою, тому її вступ матиме відчутний вплив на економіки країн Євросоюзу.

"Нам потрібно провести оцінку, сектор за сектором, щоб також підготуватися до розширення", - пояснив він.

Водночас глава польської дипломатії визнав, що Україна отримала статус кандидата у рекордно короткі строки - як визнання її стійкості та мужності.

Політичний фактор теж залишається

Окрім технічних аспектів, існують і політичні виклики, зокрема позиція окремих країн-членів ЄС.

"Тепер нам потрібно вирішити угорське питання щодо початку переговорів", - заявив Сікорський.

Він зазначив, що процес розширення потребує не лише внутрішніх реформ у країні-кандидаті, а й політичного консенсусу всередині Євросоюзу.