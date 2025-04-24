ua en ru
Чт, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Вперше за багато років: в Україні розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії

Тернопільська область, Четвер 24 квітня 2025 13:54
UA EN RU
Вперше за багато років: в Україні розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії Фото: у Тернопільській області розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії (x.com RMF24)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії - громадян Польщі, які загинули у 1945 році. Ексгумацію проводять у Тернопільській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM 24.

Роботи з ексгумації почалися вранці 24 квітня і проводяться на території села Пужники у Тернопільській області. До групи дослідників входять фахівці з Фонду "Свобода і демократія", науковці з Поморського медичного університету та представники Інституту національної пам'яті, а також беруть участь представники української фундації "Волинські старожитності".

У Польщі побоювалися, що погода може стати на заваді, але сьогодні у Тернопільській області сонячно.

Зазначається, що процес ексгумації є непростими, оскільки кладовище і місце, де проводять роботи, розташовані посеред лісу. Транспортування туди кількох тонн спеціалізованого обладнання було складним завданням.

Варто додати, що це перша ексгумація жертв Волинської трагедії за багато років. Оскільки Україна призупинила дозвіл на проведення робіт у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках.

Волинська трагедія

Нагадаємо, у роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на території України діяло відразу декілька партизанських об'єднань. Серед них Українська повстанська армія (УПА) та польська Армія Крайова. Вони переважно вели боротьбу на Волині.

В 1943-1944 роках відбувалися етнічні чистки українців і поляків, які отримали назву Волинська трагедія. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.

Наприкінці листопада глава МЗС України і Польщі ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій. Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення ексгумаційних робіт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Польща Тернопільська область Волинська трагедія
NEWS
Київ після удару: Клименко повідомив нові дані про загиблих, завали розбирають досі
Київ після удару: Клименко повідомив нові дані про загиблих, завали розбирають досі
DAILY
Соціолог Володимир Паніотто: Більшість українців зберігають готовність до тривалого опору
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Володимир Паніотто: Більшість українців зберігають готовність до тривалого опору