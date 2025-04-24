Вперше за багато років: в Україні розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії
В Україні розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії - громадян Польщі, які загинули у 1945 році. Ексгумацію проводять у Тернопільській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM 24.
Роботи з ексгумації почалися вранці 24 квітня і проводяться на території села Пужники у Тернопільській області. До групи дослідників входять фахівці з Фонду "Свобода і демократія", науковці з Поморського медичного університету та представники Інституту національної пам'яті, а також беруть участь представники української фундації "Волинські старожитності".
У Польщі побоювалися, що погода може стати на заваді, але сьогодні у Тернопільській області сонячно.
Зазначається, що процес ексгумації є непростими, оскільки кладовище і місце, де проводять роботи, розташовані посеред лісу. Транспортування туди кількох тонн спеціалізованого обладнання було складним завданням.
Варто додати, що це перша ексгумація жертв Волинської трагедії за багато років. Оскільки Україна призупинила дозвіл на проведення робіт у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках.
Волинська трагедія
Нагадаємо, у роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на території України діяло відразу декілька партизанських об'єднань. Серед них Українська повстанська армія (УПА) та польська Армія Крайова. Вони переважно вели боротьбу на Волині.
В 1943-1944 роках відбувалися етнічні чистки українців і поляків, які отримали назву Волинська трагедія. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.
Наприкінці листопада глава МЗС України і Польщі ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій. Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення ексгумаційних робіт.
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