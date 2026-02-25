"Христианский долг": Сикорский назвал путь к примирению Украины и Польши
Украина и Польша должны прийти к согласию относительно исторических фактов, чтобы произошло примирение между ними. Сейчас обе стороны имеют разные оценки.
Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в блиц-интервью РБК-Украина.
Сикорский в ответ на вопрос о проблемах исторического прошлого отметил, что прежде всего сторонам нужно прийти к согласию "относительно фактов".
"Мы можем иметь разные оценки. Вопреки тому, что хотят навязать те, кто стремится посеять между нами раздор, мы движемся в правильном направлении", - заверил он.
Сикорский добавил, что историки в основном пришли к согласию относительно фактов, которые имели место в прошлом и были болезненными для обеих наций.
"Министр Сибига и я, а также наши церкви, говорим об этом как о христианском долге - достойно похоронить погибших. И мы достигли прогресса, в частности несколько дней назад приняли решения, которые помогают снизить эмоциональное напряжение. И это способствует углублению польско-украинского сотрудничества. И я очень этому рад", - резюмировал он.
Отметим, Волынская трагедия до сих пор разделяет поляков и украинцев, хотя трагедия произошла между двумя народами уже более 80 лет назад. На трагедии спекулируют очень много политических сил, в частности в Польше.
В 2025 году Польша снова решила поднять тему Волынской трагедии на государственном уровне. О разногласиях в видении тех событий между украинцами и поляками и насколько они могут помешать отношениям двух стран сейчас - в интервью историка Александра Зинченко для РБК-Украина.