ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Христианский долг": Сикорский назвал путь к примирению Украины и Польши

Украина, Польша, Среда 25 февраля 2026 16:48
UA EN RU
"Христианский долг": Сикорский назвал путь к примирению Украины и Польши Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж, Милан Лелич

Украина и Польша должны прийти к согласию относительно исторических фактов, чтобы произошло примирение между ними. Сейчас обе стороны имеют разные оценки.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в блиц-интервью РБК-Украина.

Читайте также: "80 тысяч страниц законов": в Польше объяснили, что сдерживает вступление Украины в ЕС

Сикорский в ответ на вопрос о проблемах исторического прошлого отметил, что прежде всего сторонам нужно прийти к согласию "относительно фактов".

"Мы можем иметь разные оценки. Вопреки тому, что хотят навязать те, кто стремится посеять между нами раздор, мы движемся в правильном направлении", - заверил он.

Сикорский добавил, что историки в основном пришли к согласию относительно фактов, которые имели место в прошлом и были болезненными для обеих наций.

"Министр Сибига и я, а также наши церкви, говорим об этом как о христианском долге - достойно похоронить погибших. И мы достигли прогресса, в частности несколько дней назад приняли решения, которые помогают снизить эмоциональное напряжение. И это способствует углублению польско-украинского сотрудничества. И я очень этому рад", - резюмировал он.

Отметим, Волынская трагедия до сих пор разделяет поляков и украинцев, хотя трагедия произошла между двумя народами уже более 80 лет назад. На трагедии спекулируют очень много политических сил, в частности в Польше.

В 2025 году Польша снова решила поднять тему Волынской трагедии на государственном уровне. О разногласиях в видении тех событий между украинцами и поляками и насколько они могут помешать отношениям двух стран сейчас - в интервью историка Александра Зинченко для РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Польша Сикорский
Новости
"Все ракеты долетели до цели": Зеленский об ударах "Фламинго" по заводу "Искандеров"
"Все ракеты долетели до цели": Зеленский об ударах "Фламинго" по заводу "Искандеров"
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ