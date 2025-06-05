Польща встановила День пам’яті жертв Волинської трагедії: МЗС каже про упередженість

Рішення Польщі щодо затвердження 11 липня "Національним днем пам'яті поляків - жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Республіки Польща" - суперечить добросусідським відносинам між Києвом та Варшавою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Рішення Сейму

Як зазначається на Facebook-сторінці польського Сейму, "у 1939-1946 роках українські націоналісти... вбили понад сто тисяч поляків, переважно мешканців сіл, знищили їхнє майно і змусили сотні тисяч поляків покинути Східні Креси Другої Польської Республіки".

Зокрема відповідно до заяви, "апогеєм цього злочину став липень 1943 року", а "символічною датою гекатомби" є 11 липня.

Реакція МЗС

МЗС України, своєю чергою, розцінює рішення Сейму Польщі як таке, що йде всупереч із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею.

"Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті двох країн", - додало відомство.

Київ, як пише МЗС, виступає за наукове та неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії й вважає, що шлях до примирення лежить через діалог та взаємну повагу. У зв'язку з цим - закликає Варшаву утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах.

"Попри упередженість і політичний контекст ухвали Сейму Республіки Польща, продовжуємо йти шляхом проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно. Вже маємо на цьому шляху практичні результати, які повинні мати розвиток і в майбутньому", - відзначає МЗС.