На Хрещатику сталася пожежа, чоловік підпалив шини біля КМДА

Атаки на Київ

Нагадаємо, під час вечірнього обстрілу столиці ворогом, 22 жовтня, у багатоповерхівки у двох районах столиці впали ворожі "Шахеди", які не здетонували. Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон аби знешкодити.

Вже в ніч на 23 жовтня Київ зазнав нової повітряної атаки. Найбільше постраждав Подільський район. Там пошкоджені заклади освіти, релігійні споруди, музей та ділові квартали.

В Оболонському районі безпілотник влучив у 15-й поверх житлового будинку, тоді як у Деснянському районі він уразив 21-й поверх багатоповерхівки.

Також повідомлялось, що у Києві кількість постраждалих внаслідок нічної дронової атаки зросла до дев’яти осіб. Люди продовжують звертатися по медичну допомогу.

Крім того, російський дрон пошкодив синагогу на Подолі.