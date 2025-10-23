ua en ru
Влетіли у багатоповерхівки: два нерозірвані "Шахеди" дістали з квартир у Києві (фото)

Київ, Четвер 23 жовтня 2025 11:04
Фото: два нерозірвані "Шахеди" дістали з квартир у Києві (t.me/gunpKyiv)
Автор: Ірина Глухова

У Києві вибухотехніки вилучили два нерозірвані безпілотники, які під час обстрілу ворога влучили у багатоповерхівки в Деснянському та Оболонському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції Києва.

Під час вечірнього обстрілу столиці ворогом 22 жовтня, у багатоповерхівки у двох районах столиці впали ворожі "Шахеди", які не здетонували, Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон аби знешкодити.

Правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.

Як розповіли у поліції, фахівці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.

Поліція Києва закликала громадян залишатися пильними та у разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляти про це за номером 102.

Правоохоронці наголошують - не можна самостійно торкатися або переміщувати такі об’єкти, адже це може становити смертельну небезпеку.

Атаки на Київ

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня Київ зазнав нової атаки російськими дронами. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей. На 10 локаціях у трьох районах столиці зафіксовано пошкодження. Є прямі влучання дронів у житлові будинки.

Найбільше постраждав Подільський район - там пошкоджені заклади освіти, релігійні споруди, музей та ділові квартали.

В Оболонському районі безпілотник влучив у 15-й поверх житлового будинку, а в Деснянському - у 21-й поверх багатоповерхівки.

Також повідомляється, що під ворожий удар потрапила синагога на Подолі.

