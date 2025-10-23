RU

Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

На Крещатике произошел пожар, мужчина поджег шины возле КГГА

Фото: на Крещатике произошел пожар, мужчина поджег шины возле КГГА (t.me/dsns_kyiv)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 23 октября, в Киеве произошел пожар на Крещатике. Неизвестный мужчина поджег шины напротив здания Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС и полицию Киева.

В Шевченковском районе Киева произошел пожар автомобильных покрышек возле административного здания на улице Крещатик.

По сообщению ГСЧС, возгорание локализовали еще до прибытия спасателей: работники дежурного поста при Киевской городской государственной администрации начали тушить шины огнетушителями. Пожар площадью 3 кв. м окончательно ликвидировали пожарные.

В полиции добавили, что к ним поступило сообщение о поджоге. Правоохранители задержали мужчину, причастного к инциденту. Им оказался местный житель 1977 года рождения, его доставили в районное управление полиции.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия и мотивы поступка.

 

Атаки на Киев

Напомним, во время вечернего обстрела столицы врагом, 22 октября, в многоэтажки в двух районах столицы упали вражеские "Шахеды", которые не сдетонировали. Полицейские безопасно изъяли их и вывезли на полигон чтобы обезвредить.

Уже в ночь на 23 октября Киев подвергся новой воздушной атаке. Больше всего пострадал Подольский район. Там повреждены учебные заведения, религиозные сооружения, музей и деловые кварталы.

В Оболонском районе беспилотник попал в 15-й этаж жилого дома, тогда как в Деснянском районе он поразил 21-й этаж многоэтажки.

Также сообщалось, что в Киеве количество пострадавших в результате ночной дроновой атаки возросло до девяти человек. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

Кроме того, российский дрон повредил синагогу на Подоле.

