ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві зросла кількість постраждалих від дронової атаки

Київ, Четвер 23 жовтня 2025 11:26
UA EN RU
У Києві зросла кількість постраждалих від дронової атаки Фото: у Києві зросла кількість постраждалих від дронової атаки (t.me/tkachenkotymur)
Автор: Ірина Глухова

У Києві кількість постраждалих внаслідок нічної дронової атаки зросла до дев’яти осіб. Люди продовжують звертатися по медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram.

За словами Ткаченка, продовжує надходити інформація про нові звернення по медичну допомогу внаслідок атаки на Київ цієї ночі.

"Станом на 11:00 через атаку росіян постраждали 9 осіб", - розповів він.

Атака на Київ 23 жовтня

Нагадаємо, цієї ночі Київ зазнав чергової повітряної атаки. Внаслідок ворожого обстрілу спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих, однак згодом кількість травмованих зросла до семи.

За словами міського голови, п’ятьох потерпілих госпіталізували до медичних закладів, ще двоє отримали необхідну допомогу амбулаторно.

Окрім цього, зафіксовано пошкодження будівель та інфраструктури у трьох районах столиці.

Найбільше руйнувань зафіксовано у Подільському районі. Зокрема, пошкоджені заклади освіти, релігійні споруди, музей, ділові квартали.

У Деснянському районі російський безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок, однак не здетонував. Також за іншою адресою - в Оболонському районі - у недобудову.

Вибухотехніки поліції Києва вилучили 2 нерозірвані дрони з квартири та балкону, які влетіли у багатоквартирні будинки. Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон аби знешкодити. У мережі також показали, який вигляд мають дрони.

Також повідомлялося, що під ворожий удар потрапила синагога на Подолі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Атака дронів
Новини
Під ударом бізнес-центр і висотки, пошкоджено дитсадок: наслідки атаки на Київ (фото)
Під ударом бізнес-центр і висотки, пошкоджено дитсадок: наслідки атаки на Київ (фото)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію