У Києві зросла кількість постраждалих від дронової атаки

У Києві кількість постраждалих внаслідок нічної дронової атаки зросла до дев’яти осіб. Люди продовжують звертатися по медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram .

"Станом на 11:00 через атаку росіян постраждали 9 осіб", - розповів він.

За словами Ткаченка, продовжує надходити інформація про нові звернення по медичну допомогу внаслідок атаки на Київ цієї ночі.

Атака на Київ 23 жовтня

Нагадаємо, цієї ночі Київ зазнав чергової повітряної атаки. Внаслідок ворожого обстрілу спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих, однак згодом кількість травмованих зросла до семи.

За словами міського голови, п’ятьох потерпілих госпіталізували до медичних закладів, ще двоє отримали необхідну допомогу амбулаторно.

Окрім цього, зафіксовано пошкодження будівель та інфраструктури у трьох районах столиці.

Найбільше руйнувань зафіксовано у Подільському районі. Зокрема, пошкоджені заклади освіти, релігійні споруди, музей, ділові квартали.

У Деснянському районі російський безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок, однак не здетонував. Також за іншою адресою - в Оболонському районі - у недобудову.

Вибухотехніки поліції Києва вилучили 2 нерозірвані дрони з квартири та балкону, які влетіли у багатоквартирні будинки. Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон аби знешкодити. У мережі також показали, який вигляд мають дрони.

Також повідомлялося, що під ворожий удар потрапила синагога на Подолі.