Хрещатик у Києві щодня перекриватимуть: о котрій та яка причина

За його словами, вже готується відповідне розпорядження. Відповідні вказівки отримає патрульна поліція, Центр організації дорожнього руху, департамент транспорту, підрозділи, які відповідають за комунікації в громаді.

"Хрещатик - серце столиці. А столиця - серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя. Щодня 09:00. Зупинись. Вшануй", - написав він.

Варто нагадати, що ще на початку року стало відомо, що в Києві напрацювали рекомендації щодо проведення хвилини мовчання. Пізніше було затверджено перелік заходів із проведення щоденної хвилини мовчання. Тоді у КМДА пояснили також, чи зупинятиметься транспорт Києва щоранку.

Також у лютому система оголошування пасажирам про початок хвилини мовчання запрацювала у столичному транспорті мовчання.

З 1 квітня повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання з'явились на рекламних майданчиках на вулицях і на інформаційних стендах на станціях метро.