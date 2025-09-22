Крещатик в Киеве ежедневно будут перекрывать: во сколько и какая причина

По его словам, уже готовится соответствующее распоряжение. Соответствующие указания получит патрульная полиция, Центр организации дорожного движения, департамент транспорта, подразделения, которые отвечают за коммуникации в обществе.

"Крещатик - сердце столицы. А столица - сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения к тем, кто отдал жизнь за нашу жизнь. Ежедневно в 09:00. Остановись. Почти", - написал он.

Стоит напомнить, что еще в начале года стало известно, что в Киеве наработали рекомендации по проведению минуты молчания. Позже был утвержден перечень мероприятий по проведению ежедневной минуты молчания. Тогда в КГГА объяснили также, будет ли останавливаться транспорт Киева каждое утро.

Также в феврале система объявления пассажирам о начале минуты молчания заработала в столичном транспорте молчания.

С 1 апреля сообщения о начале общенациональной минуты молчания появились на рекламных площадках на улицах и на информационных стендах на станциях метро.