Вперед в прошлое. Оккупанты хотят вернуть Мариуполю советское название

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет .

"Вперед в прошлое! Мариуполь хотят переименовать в Жданов. Такое желание российские оккупанты и ватные сторонники "русского мира" уже "бросают" в массы", - отметили в мэрии.

В свою очередь заместитель Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram рассказал, что о планах захватчиков вместе с псевдорефендумом рассмотреть вопрос переименования Мариуполя проговорился руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница в интервью оккупантам.

Напомним, Мариуполь во времена советской власти, с 1948 по 1989 годы, назывался Жданов. Город назвали в честь местного уроженца и одного из коммунистических деятелей СССР Андрея Жданова.