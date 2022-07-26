ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вперед у минуле. Окупанти хочуть повернути Маріуполю радянську назву

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 26 липня 2022 14:12
Вперед у минуле. Окупанти хочуть повернути Маріуполю радянську назву Фото: Окупанти хочуть перейменувати Маріуполь (t.me/andriyshTime)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти розглядають питання про перейменування Маріуполя. Місту хочуть повернути стару радянську назву Жданов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"Вперед у минуле! Маріуполь хочуть перейменувати в Жданов. Таке бажання російські окупанти та ватні прихильники "руського миру" вже "кидають" у маси," - зазначили у мерії.

Своєю чергою заступник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram розповів, що про плани загарбників разом із псевдорефендумом розглянути питання перейменування Маріуполя проговорився керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряница у інтерв'ю окупантам.

Нагадаємо, Маріуполь у часи радянської влади, з 1948 по 1989 роки, мав назву Жданов. Місто назвали на честь місцевого уродженця й одного з комуністичних діячів СРСР Андрія Жданова.

Ми раніше писали, що Кремль розробив план "відновлення" Маріуполя. Він нібито має пройти в три етапи - до кінця 2022 року, з 2023-го по 2025-й і до 2040 року.

Особливо дивно ініціатива "відбудови" виглядає на тлі того, як окупанти вкрали з Театрального скверу міста фонтан разом із форсунками для розбризкування води.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися