Хотят построить дорогу в Крым и Одессу. В Кремле разработали план "восстановления" Мариуполя

Кремль разработал план "восстановления" Мариуполя. Он якобы, должен пройти в три этапа - до конца 2022 года, с 2023-го по 2025-й и до 2040 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, переданный от источников в разведке изданию " Донбасс.Реалии ".

Согласно этому плану на первом этапе планируется "восстановить" жизненно необходимую инфраструктуру, а также "особое внимание уделено зоне размещения кладбища", для которой рекомендовано использовать территорию аэропорта.

К 2025 году запланировано "строительство жилья, восстановление и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры".

До 2040 года в Кремле хотят обеспечить "бюджетную эффективность и экономическую самодостаточность территорий города".

Также в плане фигурирует строительство железнодорожной дороги "Волноваха - Мариуполь" и формирование "международного транспортного коридора", то есть автомагистрали через Мариуполь в аннексированный Крым и Одессу.

Относительно "Азовстали", в "концепции" расписаны четыре варианта. В частности, речь идет о возобновлении производства, создании какой-то общественно-деловой площадки и два сценария строительства парка.

Самым дорогим, считают в российском правительстве, само возобновление производства - оно может стоить почти 300 миллионов рублей, другие варианты значительно дешевле.