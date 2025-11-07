Хотів "продати посаду" в ОП за 100 тисяч доларів: затримано псевдо-родича Єрмака

Керівник Офісу президента повідомив, що правоохоронці затримали групу шахраїв, які вигадали схему вимагання грошей, прикриваючись його ім’ям.

За словами Єрмака, групу очолював чоловік на ім’я Єрмак Д.С., який представлявся його "двоюрідним братом".

Зловмисники пропонували за 100 тисяч доларів "допомогти" влаштувати людину на високу посаду в Офісі президента. Однак, вже під час передачі грошей правоохоронці затримали учасників групи "на гарячому".

Єрмак наголосив, що жодних родинних зв’язків із цим чоловіком не має, і назвав цю історію повністю шахрайською вигадкою. Він також висловив упевненість, що всі причетні отримають справедливе покарання.