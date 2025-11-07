Хотів "продати посаду" в ОП за 100 тисяч доларів: затримано псевдо-родича Єрмака

Поліція затримала групу шахраїв, які прикривалися ім’ям керівника Офісу президента Андрія Єрмака, щоб виманювати гроші за "влаштування на посаду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака.
Керівник Офісу президента повідомив, що правоохоронці затримали групу шахраїв, які вигадали схему вимагання грошей, прикриваючись його ім’ям.
За словами Єрмака, групу очолював чоловік на ім’я Єрмак Д.С., який представлявся його "двоюрідним братом".
Зловмисники пропонували за 100 тисяч доларів "допомогти" влаштувати людину на високу посаду в Офісі президента. Однак, вже під час передачі грошей правоохоронці затримали учасників групи "на гарячому".
Єрмак наголосив, що жодних родинних зв’язків із цим чоловіком не має, і назвав цю історію повністю шахрайською вигадкою. Він також висловив упевненість, що всі причетні отримають справедливе покарання.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Києві викрили двох чоловіків, які інсценували "дію лазерної зброї" та ошукали американського волонтера з лав ЗСУ на понад 3,2 млн гривні.
Крім того, нещодавно правоохоронці викрили молодих чоловіків на шахрайстві. Вони створили в мережі фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді і заробили на цьому мільйон гривень.
А до цього в мережі виявили фейковий акаунт, який видає себе за Командувача Сил ТрО, генерал-майора Ігоря Плахути.