Хотел "продать должность" в ОП за 100 тысяч долларов: задержан псевдо-родственник Ермака

Руководитель Офиса президента сообщил, что правоохранители задержали группу мошенников, которые придумали схему вымогательства денег, прикрываясь его именем.

По словам Ермака, группу возглавлял человек по имени Ермак Д.С., который представлялся его "двоюродным братом".

Злоумышленники предлагали за 100 тысяч долларов "помочь" устроить человека на высокую должность в Офисе президента. Однако, уже во время передачи денег правоохранители задержали участников группы "на горячем".

Ермак подчеркнул, что никаких родственных связей с этим человеком не имеет, и назвал эту историю полностью мошеннической выдумкой. Он также выразил уверенность, что все причастные получат справедливое наказание.