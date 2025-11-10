UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Хотів "легкого заробітку": у Харкові підліток підпалив локомотив на залізничному депо

Фото: у Харкові підліток підпалив локомотив на залізничному депо (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові 16-річний підліток підпалив локомотив на залізничному депо. Йому оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова 16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, студент одного з харківських технікумів через месенджер Telegram знайшов пропозицію "легкого заробітку" - здійснити підпал за грошову винагороду. 

Під час листування він отримував інструкції щодо вчинення "завдання".

Увечері 7 листопада 2025 року, близько 22:30, на залізничній станції депо "Основа" у Харкові підліток підійшов до одного з локомотивів та облив його заздалегідь підготовленою запальною сумішшю.

Переконавшись, що на обʼєкті достатньо горючої рідини, юнак підпалив його за допомогою запальнички. Займання він зняв на відео, щоб у подальшому надіслати "звіт" для підтвердження виконаного "завдання". 

Після цього підліток утік з місця події, проте надалі його було затримано. Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Внаслідок пожежі АТ "Укрзалізниця" завдано збитків, сума яких наразі встановлюється.

 

Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наразі правоохоронці зʼясовують усі обставини справи та розглядають можливу причетність російських спецслужб до організації цього злочину. У подальшому дії підозрюваного можуть бути кваліфіковані як диверсія - ст. 113 КК України.

Крім того, перевіряється причетність підлітка до підпалу на початку листопада цього року військового авто у Харкові. Слідство триває.

Підпали на замовлення РФ

Нагадаємо, раніше у Києві затримали підлітків, які, намагаючись заробити легких грошей, підпалювали авто військових. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також у Києві засудили диверсанта до 10 років в’язниці з конфіскацією майна за підпал відділення "Укрпошти" та спробу знищення авто військового.

А в Одесі поліція та СБУ викрили матір і 13-річну доньку, які за грошову винагороду з Росії організували підпали військового автомобіля та об’єкта "Укрзалізниці".

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківПрокуратура