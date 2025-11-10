Хотів "легкого заробітку": у Харкові підліток підпалив локомотив на залізничному депо

У Харкові 16-річний підліток підпалив локомотив на залізничному депо. Йому оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова 16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).
За даними слідства, студент одного з харківських технікумів через месенджер Telegram знайшов пропозицію "легкого заробітку" - здійснити підпал за грошову винагороду.
Під час листування він отримував інструкції щодо вчинення "завдання".
Увечері 7 листопада 2025 року, близько 22:30, на залізничній станції депо "Основа" у Харкові підліток підійшов до одного з локомотивів та облив його заздалегідь підготовленою запальною сумішшю.
Переконавшись, що на обʼєкті достатньо горючої рідини, юнак підпалив його за допомогою запальнички. Займання він зняв на відео, щоб у подальшому надіслати "звіт" для підтвердження виконаного "завдання".
Після цього підліток утік з місця події, проте надалі його було затримано. Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Внаслідок пожежі АТ "Укрзалізниця" завдано збитків, сума яких наразі встановлюється.
Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Наразі правоохоронці зʼясовують усі обставини справи та розглядають можливу причетність російських спецслужб до організації цього злочину. У подальшому дії підозрюваного можуть бути кваліфіковані як диверсія - ст. 113 КК України.
Крім того, перевіряється причетність підлітка до підпалу на початку листопада цього року військового авто у Харкові. Слідство триває.
Нагадаємо, раніше у Києві затримали підлітків, які, намагаючись заробити легких грошей, підпалювали авто військових. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
Також у Києві засудили диверсанта до 10 років в’язниці з конфіскацією майна за підпал відділення "Укрпошти" та спробу знищення авто військового.
А в Одесі поліція та СБУ викрили матір і 13-річну доньку, які за грошову винагороду з Росії організували підпали військового автомобіля та об’єкта "Укрзалізниці".