Хотел "легкого заработка": в Харькове подросток поджег локомотив на железнодорожном депо

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова 16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

По данным следствия, студент одного из харьковских техникумов через мессенджер Telegram нашел предложение "легкого заработка" - совершить поджог за денежное вознаграждение.

Во время переписки он получал инструкции по совершению "задания".

Вечером 7 ноября 2025 года, около 22:30, на железнодорожной станции депо "Основа" в Харькове подросток подошел к одному из локомотивов и облил его заранее подготовленной зажигательной смесью.

Убедившись, что на объекте достаточно горючей жидкости, юноша поджег его с помощью зажигалки. Возгорание он снял на видео, чтобы в дальнейшем отправить "отчет" для подтверждения выполненного "задания".

После этого подросток скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем он был задержан. Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В результате пожара АО "Укрзализныця" нанесен ущерб, сумма которого сейчас устанавливается.

Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дела и рассматривают возможную причастность российских спецслужб к организации этого преступления. В дальнейшем действия подозреваемого могут быть квалифицированы как диверсия - ст. 113 УК Украины.

Кроме того, проверяется причастность подростка к поджогу в начале ноября этого года военного авто в Харькове. Следствие продолжается.