Хотела 100 долларов: СБУ раскрыла роль 18-летней харьковчанки в теракте во Львове

Служба безопасности и Нацполиция сообщили о подозрении 18-летней жительнице Харькова, которая, по данным следствия, помогла российским кураторам реализовать теракт во Львове в ночь на 22 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Как установили правоохранители, девушка действовала по указаниям российских спецслужбистов. Находясь в Харькове, она позвонила на спецлинию и зачитала заранее подготовленный текст о якобы проникновении неизвестных лиц в магазин во Львове.



Как происходил теракт

После поступления вызова на место прибыл полицейский патруль. В этот момент россияне дистанционно взорвали самодельное взрывное устройство, заложенное вблизи локации.

После прибытия второго экипажа полиции и пеших нарядов Нацгвардии прогремел еще один взрыв.

Ранее правоохранители сообщали, что в результате теракта погибла полицейская, еще более двух десятков человек получили ранения.

Как россияне завербовали девушку

По данным следствия, харьковчанка попала в поле зрения российских спецслужб в январе, когда искала "легкие заработки" в Telegram-каналах.

За фейковый вызов на спецлинию она должна была получить 100 долларов США.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

Расследование продолжается

СБУ и Нацполиция отметили, что в течение 10 часов после серии взрывов была задержана непосредственная исполнительница теракта. Сейчас продолжается установление всех лиц, причастных к преступлению.